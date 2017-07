Radolfzell Stadtgarten wird in der Nacht wieder abgeschlossen

Stadtverwaltung Radolfzell reagiert auf eine Bitte der Polizei

Radolfzell (bec) Oberbürgermeister Martin Staab hat auf Anfrage von CDU-Stadtrat Christof Stadler versprochen: "Wir wollen den Stadtgarten wieder abschließen." In der vergangenen Woche haben sich erneut Anwohner über Lärmbelästigungen und Sachbeschädigungen beschwert. Stadler hat nun in der Sitzung des Planungs-Ausschusses den Hinweis von Revier-Chef Willi Streit angesprochen, dass es für die Polizei bei Kontrollen in der Nacht hilfreich sei, wenn die Tore zum Stadtgarten in Radolfzell abgeschlossen wären. "Wir sollten den Stadtgarten als Naherholungsfläche erhalten", sagte Stadler. Ihn stören Jugendliche dort nicht, "wenn sie sich ordentlich verhalten". Bereits im Frühjahr gab es immer wieder Beschwerden von Anwohnern, die sich über Lärm und Verwüstungen beklagten, dann war eine Zeit lang Ruhe, dann setzten die Störungen wieder ein: Die Scheibe eines Geschäfts ist eingeschmissen, eine Hauswand mit Türe verschmiert und die frisch sanierte Stadtmauer beschädigt worden. Für das Rechtsverständnis des OB würden die Schilder am Stadtgarten zur Strafverfolgung ausreichen. Sie begrenzen die Öffnungszeiten im Sommer von 7 bis 21 Uhr. "Wenn Gerichte die Strafverfolgung niederschlagen, weil die Betroffenen behaupten, sie haben die Schilder nicht gelesen, müssten sie jedes Falschparken niederschlagen." Dennoch wolle sich die Stadt dem Wunsch der Polizei nicht verwehren und den Stadtgarten am Abend wieder abschließen. Zudem solle der Stadtgarten in Teilen umgestaltet und mit Veranstaltungen bespielt werden,um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. "Wir wollen wieder mehr Sozialkontrolle dort", sagte der OB.