Radolfzell Stadtentwicklung in Radolfzell: Jetzt sind aktive Bürger gefragt

Im zweiten Teil unserer Vorstellungsrunde von 14 Schlüsselprojekten zur Radolfzeller Stadtentwicklung stehen der Umweltschutz und die Mobilität im Fokus.

Radolfzell ist schon heute lebenswert. Eine intakte Natur, ein vielfältiges kulturelles Angebot und ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind schon heute ein Teil der Stadt und der Menschen, die in ihr leben. Mit dem Stadtentwicklungsprogramm step 2030 will die Stadt Radolfzell nicht nur Baugebiete und Institutionen für die Zukunft gestalten, sondern auch die Menschen, die sie mit Leben füllen sollen. Ein breites Bildungsangebot, zukunftsfähige Mobiliät, fernab des Autos sowie moderne Arbeitsplätze dienen auch dem Umweltschutz. 14 Schlüsselprojekte, die nach langer Ausarbeitungsphase mit Workshops, Analysen und Umfragen erarbeitet wurden, sollen Radolfzell den Weg in die Zukunft weisen. Vergangene Woche haben wir an dieser Stelle die ersten sieben vorgestellt. Für interessierte Bürger gibt es am Mittwoch, 28. Juni, im Milchwerk eine Präsentation dieser 14 Projekte durch Oberbrügermeister Martin Staab. Beginn ist um 19 Uhr.

Klimafreundliches Radolfzell:

Beim Thema Klimaschutz zeigt sich die Stadt ehrgeizig. Pro Kopf soll der Energieverbrauch innerhalb zweier Generationen um den Faktor drei und der CO2-Ausstoß um den Faktor fünf reduziert werden. Im Leitbild der kommunalen Energiepolitik mit einem Zeithorizont von 2050 bis 2070 hat sich die Stadt das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft (maximal 2000 Watt Dauerleistung pro Person, das entspricht einem Energieverbrauch von 17500 Kilowattstunden pro Jahr) sowie der 1-Tonne-CO2-Gesellschaft (also eine Tonne CO2-Ausstoß pro Person pro Jahr) gesetzt.

Gewerbegebiet Kreuzbühl: Clean Energy Park:

Die Reduzierung von CO2 in der Stadt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für das ein Bewusstsein geschaffen werden muss. Um den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß verringern zu können, müssen öffentliche und private Gebäude konsequent energetisch saniert werden. Gleichzeitig ist es wichtig, lokale Energieproduktion aus regenerative Quellen deutlich zu erhöhen. Hierbei setzt die Stadt vor allem auf Solarenergie und Aktionen, die dieses Thema im Bewusstsein der Bürger verankern soll. Auch soll ein Förderpogramm zur Unterstützung energetischer Sanierung starten.

Dieses Schlüsselprojekt soll zukunftsweisend, nicht nur für Radolfzell sein. Nordöstlich der Stadt, direkt neben dem Kasernengebiet, soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Unter dem Namen „Clean Energy Park“ wird dieses Gewerbegebiet entwickelt, das seine Energie ausschließlich aus regenerativen Energien gewinnen soll. Zum Beispiel Grundwasser-Geothermie, Oberflächen-Agrothermie, Erdsonden und Solarkollektoren sollen den Unternehmen und Firmen als Energiequelle dienen und so den CO2-Ausstoß reduzieren. Das Vorhaben soll laut Stadtentwicklungsplan auch über Radolfzell hinaus Modellcharakter haben.

Dazu werden auch weitere innovative Möglichkeiten der Gewerbeflächenentwicklung geprüft, darunter Ansiedlung von Start-Ups (Vernetzung mit dem Radolfzeller Innovationszentrum RIZ), Gemeinschaftsbüros für junge Unternehmen, Betriebliche Kultur- und Gesundheitsentwicklung, Dachbegrünung, Elektromobilität für den Fuhrpark, Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß wie mit dem Fahrrad. Wissenschaftlich begleitet wird das Vorhaben von der HTWG Konstanz.

Verantwortungsbewusste, klimaangepasste Flächennutzung:

Radolfzell ist grün. Die verschiedenen Schutzgebiete machen die Stadt erst so attraktiv, bedeuten aber gleichzeitig, dass für Wachstum nur begrenzt Fläche zur Verfügung steht. Ziel dieses Schlüsselprojektes ist der Erhalt und die Entwicklung dieser unterschiedlichen Lebensräume und Biotopstrukturen. Zwischen den einzelnen Interessen bestehen Synergien, aber auch Konflikte. Neu hinzu kommt der Aspekt der Klimaanpassung. Sie muss in den Bereichen Stadtentwicklung, Grünflächen, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Waldbewirtschaftung und weiteren stattfinden. Der Umgang mit all diesen Themen wird Radolfzell als Umweltstadt prägen. Alle Bürger, Einheimische wie Touristen, Erwachsene und Kinder, sind in diesem Punkt gefragt, ein Bewusstsein für den Erhalt und Schutz dieser Naturräume zu schaffen. Verschiedene Bildungsangebote sowie das Thema nachhaltiger Konsum sollen alle sensibilisieren. Bausteine dieses Schlüsselprojekts sind unter anderem verschiedene Kampagnen, ein Naturschutzkonzept, eine Stadtklimaanalyse sowie ein Umweltbildungsplan.

Zukunftsfähige Mobilität:

Die Stadt freut sich über Besucher, ist auf Touristen und Auswärtige aus dem Umland angewiesen. Mit ihnen kommt allerdings auch der Verkehr. Und zwar hauptsächlich der motorisierte Individualverkehr. In diesem Schlüsselprojekt geht es vor allem darum, ein attraktives Angebot unterschiedlicher Verkehrsmittel zur Verfügung zu stellen, welches den Zielen als Umweltstadt entspricht. Die Verkehrsmittelkombination soll Orte zu verschiedenen Zeiten flexibel erreichbar machen, negative Effekte durch viele Autos verringern und unterschiedlichen Nutzergruppen erst die Mobilität ermöglichen. Teil der Mobilitäts-Frage ist auch das Thema Parken. Die Parksituation in Radolfzell sei vergleichsweise attraktiv und das Angebot an zentralen Stellplätzen groß, heißt es im Stadtentwicklunsplan. Der Umgang mit der Parksituation soll eng verknüpft sein mit weiteren Maßnahmen, um die Mobilität in Radolfzell zu verbessern und zeitgemäß anzupassen. Dazu zählen vergünstigte Tarife im öffentlichen Personennahverkehr, flexiblere Angebote für Orte in Randlage und Veranstaltungen, die Bündelung von Verkehrsarten und die Verbesserung des Services.

Moderner Bildungsstandort:

Schule, Wohnen, Arbeiten – diese drei Faktoren spielen vor allem für Familien eine große Rolle und sind für Radolfzell als attraktiver Standort essenziell. Ein bedarfsgerechtes, qualitätsvolles Bildungsangebot mit allen weiterführenden Schularten ist für Radolfzell ein zentraler Standortfaktor. Eine Grundlage für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Bildungsbereichs soll ein Bildungsbericht mit einer Bestands- und Bedarfsanalyse von der frühkindlichen Bildung bis zum Eintritt ins Berufsleben sein. Zu einer gut aufgestellten Schullandschaft gehören neben zeitgemäßen Räumlichkeiten mit entsprechender IT-Ausstattung, auch Schulen mit speziellen Profilen, mit denen sich Radolfzell hervorheben kann. Für ein gutes Kinderbetreuungsangebot sind räumliche Kapazitäten geschaffen worden und weiter im Entstehen. Parallel dazu sind die zeitlichen Kapazitäten (verlängerte und flexible Öffnungszeiten) ausgebaut worden. Wichtig sind auch außerschulische Bildungsangebote für alle Generationen. Die Stadtbibliothek entwickelt sich – auch mit ihren dezentralen Standorten in den Ortsteilen – zu einem zukunfstgerichteten Medienzentrum weiter.

Musikstadt Radolfzell:

In der Stadt und auch weit darüber hinaus sind Radolfzeller Musiker bekannt und geschätzt. Mehr als 2000 aktive Musiker bei 30 000 Einwohnern kann Radolfzell aufweisen. Ensembles wie zum Beispiel die Stadtkapelle, das Jugendblasorchester, die örtlichen Musikvereine, Chöre und zahlreiche musikalische Formationen, Ensembles und Solisten, die Musikschule, die Internationale Sommerakademie haben dafür gesorgt, dass das hohe Niveau Radolfzeller Musiker bei Besuchern und Fans bekannt ist. Die zahlreichen Konzerte in den Ortsteilen, in der Kernstadt auf dem Marktplatz, im Milchwerk, am Konzertsegel und an der Konzertmuschel festigen den überregionalen Ruf Radolfzells als Musikstadt. Aufbauend auf dieser starken musikalischen Tradition kann sich Radolfzell als „Die Musikstadt am Bodensee“ gegenüber anderen Städten noch deutlicher positionieren. Bei der Bürgerbefragung im Herbst 2016 stimmten 70 Prozent der Befragten, dafür. Die Radolfzeller wünschen sich neue Veranstaltungsformate (74 Prozent). Dabei müsse eine Ausgewogenheit zwischen traditionellen und modernen Stilrichtungen gefunden werden.

Zusammenleben in Radolfzell:

Für ein gutes Miteinander in Radolfzell braucht es Orte und Gelegenheiten für Jung und Alt, sich zu treffen und kennenzulernen, sich zu informieren und zu engagieren sowie Hilfe zu finden. Eine Aufgabe für alle Generationen ist die Inklusion von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Unterstützungsbedarf, unter anderen Flüchtlinge und Menschen mit Behinderungen. Die Stadt hat ein Integrationsleitbild und engagierte Mitarbeiter, die das umsetzen und Ehrenamtliche unterstützen. Mit Einrichtungen wie dem Kinderkulturzentrum Lollipop, dem café connect für Jugendliche, dem Kinder- und Familienzentrum Werner Messmer, dem Haus der Vielfalt, dem Querklecks für Kinder mit Behinderung, der Kinderwohnung, dem Bokle, dem Mehrgenenerationenhaus und der Ideenwerkstatt bietet Radolfzell schon vielfältige Möglichkeiten und Treffpunkte für Jung und Alt. Integrative Begegnungsstätten in Wohngebieten sollen ausgebaut werden. Der Anteil der über 60-Jährigen wird vor allem in den Ortsteilen, aber auch in der Kernstadt erheblich zunehmen. Hierfür bedarf es eines eines zukunftsfährigen Altenpflegekonzepts.