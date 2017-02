Radolfzell Stadt will mehr heimische Gewächse pflanzen

Das Radolfzeller Rathaus will die städtischen Grünflächen künftig anders pflegen: Exotische Pflanzen sollen verschwinden, denn hiesiege Planzen lassen mehr Artenvielfalt zu. Und überhaupt wird in Zeiten des Klimawandels das Stadtgrün immer wichtiger, meinen Experten.

Der kälteste Januar in Deutschland seit 30 Jahren liegt hinter uns. Nichtsdestotrotz ist die globale Klimaerwärmung Fakt. In Baden-Württemberg ist die Jahresmitteltemperatur laut einer Studie des Deutschen Wetterdienstes seit 1901 von rund acht auf über neun Grad Celsius gestiegen. Wissenschaftler erwarten, dass sich Hitzewellen, Hochwasser, Starkregen und Stürme verstärken. Um dem Klimawandel zumindest ein wenig entgegenzutreten, versuchen einige Städte Deutschlands durch eine detaillierte Planung von Stadtgrün einer Überhitzung der Städte entgegenzuwirken. Grünflächen tragen zudem zur Filterung von Luftschadstoffen bei und sichern Wasser- und Stoffkreisläufe.

Die Stadt Radolfzell will einen solch nachhaltigen und vorausschauenden Weg gehen. In Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist ein Grünflächenpflegeplan erstellt worden. Hierfür wurden alle städtischen Grünflächen erfasst. Anschließend sollen sie bewertet und eventuell umgestaltet werden. Kriterien für die neue Gestaltung und anschließende Pflege seien allem voran ökologische, aber auch wirtschaftliche und soziale Aspekte, sagte Wolfgang Keller, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer. Nachdem in den nächsten Sommern häufiger große Hitzeperioden zu erwarten seien, nehme die Bedeutung an schattigen und erholsamen Grünflächen zu.

Das Grün am Seeufer, an den Stadteingängen, im Stadtpark und an diversen anderen kleinen Grünflächen soll so gestaltet werden, dass Besucher den Aufenthalt als möglichst erholsam empfinden können. Gleichzeitig wolle man sich von einigen in der Vergangenheit verfolgten und vielleicht manchem Radolfzeller liebgewordenen Bepflanzungskonzepten trennen, erläuterte Oberbürgermeister Martin Staab. Exotische Pflanzen wie die Bananenstauden im Stadtgarten hätten sicherlich die Blicke vieler Lustwandler auf sich gezogen, doch man wolle „wieder zurück zur wilden Natur in Radolfzell“, so Staab. Und dies aus mehreren Gründen. Eine naturnahe Gestaltung mit heimischen Arten könnte zur Artenvielfalt beitragen und ein buntes Mosaik unterschiedlicher Lebensräume bilden, führte Robert Spreter, Leiter des Kommunalen Umweltschutzes bei der Deutschen Umwelthilfe, aus. Zugleich wolle man die Kosten für die Pflege der Grünflächen im Auge behalten, fügt Keller hinzu. Auch unter diesem Aspekt sei die Entscheidung für heimische Pflanzen ein Pluspunkt. Herrlich bunt blühende, jedoch exotische Saatenmischungen, wie sie in den letzten Jahren auf einigen Fahrbahnseitenstreifen oder Kreisverkehren zu sehen waren, seien in der Pflege aufwendiger. Die vielerorts beliebte und auch in Radolfzell gesäte Mössinger Mischung gibt es in ein- oder zweijährigen Varianten. Danach müssen die Beete abgeräumt werden. Langjährige, vielleicht weniger bunte Mischungen mit heimischen Pflanzen, seien weniger arbeits- und kostenintensiv.

Einen weiteren wichtigen Aspekt, der in die Entscheidung für heimische Arten einfließt, nannte Mark van Kleunen, Professor für Biologie an der Universität Konstanz. Damit könne man die Verbreitung sogenannter invasiver Neophyten vermeiden. Neophyten sind Pflanzen, die von uns Menschen aus anderen Ländern und Kontinenten hierher gebracht wurden – entweder gewollt als Zierpflanzen oder unabsichtlich als blinde Passagiere des globalen Güterverkehrs. Weltweit gebe es 13 000 Neophyten. In Deutschland seien es mittlerweile 450, erklärt van Kleunen. 37 dieser Neophyten seien bereits heute invasiv, das heißt sie breiten sich in der Natur aus. Langfristig sei zu befürchten, dass sie heimische Pflanzengemeinschaften verdrängen. Voraussichtlich werde der Klimawandel die Verbreitung der Neophyten beeinflussen. Einer der Neophyten, die sich aktuell im Bodenseegebiet ausbreiten, ist der Riesenbärenklau. Die ursprünglich aus dem Kaukasus stammende Pflanze ist giftig und verursacht bei Kontakt Hautreizungen. Um einer weiteren Ausbreitung von Neophyten entgegenzuwirken, haben die Wissenschaftler eine Warnliste mit zehn Arten erstellt, die im städtischen und privaten Bereich häufig gepflanzt werden. Da diese Arten in anderen Teilen der Welt bereits invasiv sind, wird von einer Pflanzung abgeraten.



Eine Warnliste

Gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe hat die Universität Konstanz einen Leitfaden für Kommunen herausgegeben, der Empfehlungen enthält, wie Städte Auswirkungen des Klimawandels durch eine sinnvolle Anlage und Gestaltung von Grünflächen begegnen können. Auf einer Warnliste werden folgende zehn Pflanzenarten genannt, die sich in anderen Ländern bereits ausbreiten und heimische Pflanzen verdrängen: Patagonisches Eisenkraut, Kosmee, Wegerichblättriger Natterkopf, Torfmyrte, Chinaschilf, Napiergras, Baumheide, Wandelröschen, Immergrüne Kriechspindel, Seidenbaum. Vom Pflanzen dieser Arten raten die Wissenschaftler ab.