Radolfzell Stadt will Gewerbegebiet regenerativ versorgen

Als Wohngebiet gibt es das Modell schon länger, für Gewerbegebiete wurde es bisher selten realisiert: Der Gewerbepark Kreuzbühl soll ausschließlich durch erneuerbare Energien versorgt werden.

Das Projekt ist ehrgeizig und wurde in dieser Form noch nicht oft in Angriff genommen: Die Stadt Radolfzell will ein Gewerbegebiet ausweisen, das seine Energie ausschließlich aus regenerativen Energien gewinnt. Es soll sogar noch ein wenig autarker sein: die Energie, die das Gewerbegebiet Kreuzbühl braucht, soll möglichst auf seinem Gelände und den angrenzenden Flächen gewonnen werden.

"Das Vorhaben hat Pilotcharakter für Gewerbegebiete", berichtet Matthias Putzke, Klimaschutzbeauftragter der Stadt. In Wohngebieten sei die regenerative Energiegewinnung schon eher üblich. Gewerbegebiete sind, was die Energiebereitstellung angeht, die größere Herausforderung – je nach Branche kann deutlich mehr Energie benötigt werden als in Wohngebieten. Der Klimaschutzbeauftragte ist überzeugt, dass das Projekt gelingen wird: "Im Kreuzbühl haben wir eine Fläche von netto 4,7 Hektar. Das sind günstige Rahmenbedingungen". Eine kleine Fläche erweist sich in diesem Fall als Vorteil. So sei es möglich, mit potentiellen Investoren ins Gespräch zu kommen und individuelle Lösungen zu finden.

Genau das ist der Kernpunkt: Da das Gewerbegebiet rein aus regenerativen Energien versorgt werden soll, wird den Unternehmen die Wärmeversorgung – und auch der Strom – geliefert. Vorausgehen muss allerdings ein Dialog zwischen Investor und Stadt: es muss für den Investor klar sein, wie viel die von ihm benötigte Energie kosten wird, die Stadt muss wissen, wie hoch der Energiebedarf ist. Welche Technik zum Einsatz kommen wird, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten: Denkbar sei die Nutzung von Grundwasser-Geothermie, von Oberflächen-Agrothermie oder von Erdsonden. Bei der Agrothermie ist es möglich, Erdwärme aus dem relativ flachen Erdreich eines Ackers zu gewinnen, der für den Landwirt weiterhin nutzbar bleibt.

Die Grenzen des Vorhabens sind den Initiatoren, Oberbürgermeister Martin Staab und Matthias Putzke, durchaus bewusst. "Ein Unternehmen, das einen hohen Bedarf an Prozesswärme hat, wäre schwierig zu versorgen", räumt Putzke ein. Sehr viel einfacher sei es, beispielsweise ein Dienstleistungsunternehmen mit Wärme zu versorgen. OB Martin Staab ist optimistisch: "Die Resonanz ist bisher sehr gut. Es gibt bereits zwei Investoren, die Interesse angemeldet haben und mit denen wir konkret verhandeln werden."

Zur Realisierung des Projekts hat sich die Stadt wissenschaftliche Unterstützung herangezogen. Professoren und Studierende der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz (HTWG) arbeiten gemeinsam mit dem potentiellen Investor das Konzept der "Blue factory" ("blaue Fabrik") aus. Darin werden alle Fragen des nötigen Energievolumens analysiert. Auch die Gebäudehülle, die den gesetzlichen Standards entsprechen muss, ist wichtig. Wünschenswert in dem grünen Gewerbegebiet seien außerdem eine Dachbegrünung und die Nutzung von Elektromobilität für den Fuhrpark, wie Matthias Putzke erläutert. In all diesen Fragen beraten die Experten der HTWG den Investor und stellen gemeinsam mit ihm ein Konzept auf – ein Service, der Unternehmern sonst nicht geboten wird. Klar ist aber auch: "Es braucht Investoren, die für diese Fragen offen sind und sich auf einen Dialog einlassen", sagt OB Martin Staab. Zu erwarten sei, dass der Unternehmer zunächst etwas mehr Geld in seinen Standort investieren müsse, die Kosten reduzierten sich dann schrittweise durch den Lebenszyklus der Firma.

Die weiteren Schritte in der Entwicklung des Gewerbegebiets Kreuzbühl stehen schon fest. Bis zum 31. März werde eine Machbarkeitsstudie, die von einem Ingenieurbüro und der Hochschule Stuttgart angefertigt wird, präsentiert. Parallel dazu arbeite die Verwaltung an dem Bebauungsplan, erläutert Martin Staab, die Erschließung könne voraussichtlich im Herbst beginnen. "Danach können wir mit Investoren in Verhandlungen treten."

Modelle, Gewerbegebiete mit regenerativer Energie zu versorgen, gibt es in anderen Städten bereits, so etwa in Berlin-Marzahn, Freiburg oder Reutlingen. Dabei handelt es sich aber jeweils um Umwandlungen – von fossiler Energieversorgung zu konventioneller. Neu am Radolfzeller Modell ist die Neuentwicklung des Industrieparks mit erneuerbaren Energieformen. Die Herausforderung bestehe darin, abzuschätzen, welche Investoren Interesse haben könnten, wie Putzke erläutert. Gelingt das Projekt auf kleiner Fläche, könnte es zum Modell für künftige Gewerbegebiete werden.

