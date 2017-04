Radolfzell Stadt ehrt Erfolge ihrer Sportler

Skirennfahrerin Anna-Lena Forster erhält die Ehrenplakette in Gold. Der Sportehrenbrief geht an Dieter Graf für seine Leistungen als Sportfunktionär.

Radolfzell – Es ist das Training, bei dem es stundenlang regnete und das mit der Muskelzerrung endete. Der Kreuzbandriss, der den Sportler die Meisterschaft verpassen ließ. Der Konkurrent, der die Hundertstelsekunde schneller lief. An diese Momente erinnerte Oberbürgermeister Martin Staab zu Beginn der Sportlerehrung mit einem Zitat des Basketballers Michael Air Jordan. Sie sind es, die den Sportler ausmachen: die Niederlagen und die Fähigkeit, einzustecken. Siegen ist einfach. Verlieren und weitermachen sind die Künste, die den Sport einer Ehre wert macht.

Folgerichtig gingen die höchsten Ehrungen des Abends an zwei Personen, die den Sport in seinem besten Sinne verkörpern. Anna-Lena Forster lebt von Kindheit an mit einem Handicap, mit nur einem Bein hat sie die Technik des Skifahrens an den eigenen Körper anpassen müssen, hat die Hindernisse, aber auch die Aufstiegschancen im paralympischen Sport kennen gelernt. Rückschläge haben die junge Sportlerin noch nie beirren können. Der Sport macht ihr Spaß und darüber hinaus ist Anna-Lena Forster zu einer sympathischen Repräsentantin des paralympischen Sports für den westlichen Bodensee geworden. Für ihre Erfolge im vergangenen Jahr, insbesondere den ersten Platz im Moniski Gesamtweltcup im März 2016 in Aspen (USA) erhielt sie die Sportplakette in Gold.

Der zweite Star des Abends war zweifellos Dieter Graf – und mit ihm das Ehrenamt. Von 1991 bis heute war Dieter Graf bei der Interessengemeinschaft Sport (IG Sport) engagiert, von 2009 bis 2017 als Vorsitzender. Vereinsvorsitzende erinnern sich noch lebhaft an die Hauptversammlung der IG Sport vor einem Monat, als sich auf die Frage, wer bereit sei, den Vorsitz nun zu übernehmen, keiner meldete. "Die großen Stiefel wollte niemand", formulierte es OB Martin Staab in einer langen Dankesrede. Dieter Graf sei ein Vorbild als Funktionär, der etwas bewegt habe: als Beispiele nannte er Grafs Einsatz für die Sanierung des Leichtathletik-Stadions und seine Mitwirkung am Sportentwicklungsplan. Ein bequemer Verhandlungspartner sei er nicht immer gewesen, sehr wohl aber ein fairer, der die Interessen der Sportvereine und der Sportler an erster Stelle in seinem Amt sah. Staabs Appell an die Anwesenden war deutlich: "In der Hoffnung, dass Sie ein Beispiel geben für andere", im Wissen, dass das Ehrenamt in der Gegenwart nicht seine besten Zeiten erlebt, dass viele Menschen die Verantwortung und den großen Zeitaufwand scheuen.

Den Spaß und die Freude, die der Sport bei aller Ernsthaftigkeit des Trainings machen kann, erkannten die Besucher an der Vorführung des TV Güttingen nach dem offiziellen Teil der Ehrungen: Kraft und Eleganz und Leichtigkeit: nicht immer gelingt es dem Sport, diese Gesichter so überzeugend zu zeigen.

"Ich finde es schön, hier geehrt zu werden, es ist ja meine Heimat", sagte Anna-Lena Forster im Anschluss an die Veranstaltung. Die Psychologiestudentin verbringt zwar die meiste Zeit in Freiburg zum Studium und Training am Olympiastützpunkt, kommt aber gern an den See zurück. Im paralympischen Leistungssport habe sich in den vergangenen Jahren viel getan, auch bei der finanziellen Förderung der Sportler. Dennoch sei es noch ein weiter Weg hin zu einer Gleichberechtigung. Anna-Lena Forster bereitet sich jetzt schon auf die Paralympics in Südkorea vor, die im März 2018 stattfinden werden. Eine Medaille sei das Ziel, klar ist der Skifahrerin aber, dass die Konkurrenz ebenso gut vorbereitet sein wird.

Auffällig viel Anerkennung gab es in diesem Jahr für den Fight Club. Für Tymon Antonowicz, der selbst die Sportplakette in Bronze erhielt und auch Trainer im Verein ist, ist dies eine Folge der starken Jugendarbeit des Clubs. "Die Disziplin Mixed Martial Arts ist zugänglicher geworden, das Image hat sich sehr verbessert. Der Sport ist aus den Hinterhöfen raus." All dies führe zum Zuspruch bei Jugendlichen. Er selbst schätzt den Sport, weil er Kraft, Disziplin und Kondition vereint. Sport – das gilt für alle Disziplinen – fordert den ganzen Menschen und braucht gerade deshalb einen langen Atem.