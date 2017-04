Radolfzell Stadt Radolfzell soll beim Investor auf Belegungsrechte pochen

Ringen um elf Wohnungen für integratives Wohnen im Seevillenpark

Radolfzell – Der Gemeinderat der Stadt Radolfzell hat der Stadtverwaltung eine harte Linie für die Verhandlung mit dem Investor des Seevillenparks vorgegeben: Auf die vertraglich gesicherten Belegungsrechte für integratives Wohnen in Haus eins und zwei in elf Wohnungen auf 850 Quadratmetern zu einem gedeckelten Kaufpreis von 3000 Euro den Quadratmeter soll nicht verzichtet werden. Unter integrativem Wohnen versteht man das Zusammenleben von Jung und Alt, Familien und Alleinstehende in einer Wohnanlage.

Den weitestgehenden Vorschlag formulierte Stadtrat Thilo Sindlinger von der Freien Grünen Liste: "Wenn es keine oder zu wenige Interessenten für diese Wohnungen gibt, muss die Stadt als Käufer für diese Wohnungen auftreten." Diesem Antrag stimmte der Gemeinderat bei großer Mehrheit und sieben Enthaltungen zu. Damit soll das Faustpfand im Kaufvertrag zwischen Stadt und Investor für das Gelände zwischen Josef-Bosch-Straße und Friedrich-Werber-Straße nicht aus der Hand gegeben werden. Der Seniorenrat hat in einem Positionspapier auf die Preisdifferenz zwischen dem Festpreis für die Stadt und den Verkaufspreisen im Exposé hingewiesen: "Sollte die Umsetzung des Erstkaufrechts unterbleiben, verfällt ein Preisvorteil von 850 Quadratmetern mal 2000 Euro oder rund 1,7 Millionen Euro, den die Stadt für ihre Bürger verhandelt hat." Für Christof Stadler (CDU) war das der entscheidende Impuls: "Danke an den Seniorenrat für diesen Weckruf."

Der Investor, die Schweizer Immo Projekt GmbH, ist in seiner Stellungnahme davon ausgegangen, dass die Frist für die Gewährung der Belegungsrechte bereits abgelaufen sei. Die von der Stadt benannten Bewerber hat der Investor mit dem Hinweis auf das fehlende Einkommenskriterium im Auswahlverfahren abgelehnt. Dem hält die Stadtverwaltung entgegen, dass der Investor laut Vertrag den von der Stadt genannten Interessenten ein schriftliches Angebot hätte vorlegen müssen.

Susann Göhler-Krekosch (SPD) zeigte sich "total enttäuscht, was aus dem Projekt geworden ist". Offenbar habe der Investor die Idee des integrativen Wohnens nie ernst genommen. Um die genannten Bedingungen zu Wohnkonzept und Wohnungsbindung habe er sich herumgeschlängelt: "Der Investor kann immer noch 6000 Quadratmeter teuer verkaufen, er wusste, auf was er sich eingelassen hat", zürnte Susann Göhler-Krekosch. Sie verlangte: "Das Benennungsrecht für die Wohnungen darf nicht erlöschen."

Das führte zum Widerspruch von Thomas Nöken, dem stellvertretenden Leiter des Dezernats Umwelt, Planen und Bauen: "Ein unbefristetes Benennungsrecht kann nicht funktionieren." Nöken warb um Verständnis: "Wir können den Investor nicht auf Dauer knebeln." Dass die Idee des integrativen Wohnens nicht im ursprünglichen Maß mit dem Kauf von Wohnungen durch einen gemeinnützigen Verein umgesetzt werden konnte, habe unterschiedliche Gründe: "Wir mussten alle dazu lernen, vor allem brauchen wir für solch ein Projekt einen solventen Betreiber", sagte Nöken.

In seinem Beschluss hält der Gemeinderat auf Antrag der SPD fest, dass die Entscheidungsfristen für Käufer verlängert werden. Zudem soll auf Vorschlag der CDU ein Vergabeausschuss aus den Reihen des Gemeinderats, des Seniorenrats und der Verwaltung gebildet werden, der Vergaberichtlinien für Interessenten festlegt.

Wie der Verkaufspreis für das Josef-Bosch-Areal zustande kam

War der Kaufpreis für das Josef-Bosch-Areal subventioniert – oder nicht? Darum drehte sich ein Teil der Gemeinderats-Debatte über die Belegungsrechte im Seevillenpark