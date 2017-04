Radolfzell Stadt Radolfzell plant neues Konzept für Schulkindbetreuung

Gebührensystem soll vereinfacht und die Buchungszeiten für Eltern sollen flexibel und verlässlich gestaltet werden

Radolfzell – Die Stadt Radolfzell will auf die veränderten Anforderungen an die Schulkindbetreuung im Ganztagesbereich mit einem einheitlichen Angebot und einem einheitlichen Gebührensystem reagieren. Es sollen verlässliche Strukturen für die Grundschulkinder geschaffen werden, mit denen sich Kinder und Eltern identifizieren können. Bürgermeisterin Monika Laule hat im Ausschuss für Bildung, Soziales und Sicherheit dieses Ziel ausgerufen: "Wir wollen ein vergleichbares Leistungsbild schaffen." Dabei gelten als Vorbild die Betreuungsqualität und Strukturen in den Kindertageseinrichtungen.

Die Kernzeitbetreuung, wie die Angebote in den unterrichtsfreien Zeiten in der verlässlichen Grundschule und in der Nachmittagsbetreuung heißen, habe sich an den neun Grundschulen in Radolfzell seit der Einführung "sehr dynamisch und sehr unterschiedlich" entwickelt. Die Einflüsse der Ganztagsschulen, die hohe Buchungsflexibilität für Eltern und die jeweilige Bedarfsorientierung hätten das bestehende Angebot dominiert.

Diese unterschiedlichen Ansätze will die Verwaltung neu strukturieren und für alle übersichtlich gleich gestalten. Das fängt bei den Angebotszeiten für die Schulkindbetreuung an und setzt sich bei den Gebühren fort. Die Schulbetreuung soll sich künftig nach Zeitblöcken strukturieren (siehe auch Infokasten). Dabei sollen Eltern die Betreuung möglichst flexibel buchen können. Wichtig ist für Monika Laule eine Abkehr von den bisherigen Zahlungsbedingungen, die von den Einkommensverhältnissen der Eltern abhingen: "Das war unangenehm für die Eltern, wenn sie alles preisgeben mussten.

" Der Bürgermeisterin schwebt ein ähnliches Gebührensystem wie bei den Elternbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen vor: "Wir wollen zu Pauschalbeträgen kommen."

Dieses Ansinnen ist im Sozialausschuss von Constanze Werdermann als Vertreterin des Gesamtelternbeirats unterstützt worden: "Transparenz ist extrem wichtig." Bisher sei die Übersichtlichkeit weder bei den Angeboten noch bei den Gebühren für die Schulkindbetreuung vorhanden. "Im Moment ist das ein System für Preisfüchse", beschrieb Constanze Werdermann die gängige Praxis: "Das muss dringend und schnell angefasst werden."

CDU-Stadträtin Martina Gleich lobte den Aufbruch in eine Neustrukturierung: "Das ist absolut notwendig, wir brauchen eine verlässliche und qualifizierte Betreuung." Wichtig sei ihr – und das entnehme sie der Vorlage und dem Vortrag von Monika Laule –, dass das Wohl des Kindes im Vordergrund stehe: "Ich habe keine Bedenken, dass das keine gute Sache wird."

Auch Grünen-Stadtrat Siegfried Lehmann bekräftigte: "Wir brauchen verlässliche Strukturen für alle." Er zeigte Verständnis für ein unbürokratisches Gebührensystem, aber es müsse gerecht sein. "Eine Sozialstaffelung wird ein entscheidendes Kriterium sein, damit auch Alleinerziehende das Angebot annehmen können", sagte Lehmann. Bürgermeisterin Laule betonte auf den Hinweis von Lehmann, dass durch ein neues Gebührensystem "nicht die Einnahmenseite der Stadt Radolfzell" erhöht werden solle, also die Verwaltung mit einem neuen System mehr Geld erwirtschaften wolle.

Ein neues System bei der Schulkindbetreuung soll möglichst schnell umgesetzt werden. Als Berater und Prozessbegleiter hat die Stadt die Kommunalentwicklung des Landes engagiert, die einmaligen Kosten betragen 15 000 Euro. "Wir hoffen, dass wir damit im Schuljahr 2018/2019 an den Start gehen könnten", sagte Monika Laule.

Arbeitsthesen

Mit diesen Arbeitsthesen und Vorschlägen will die Verwaltung in die Beteiligungsrunden mit Eltern, Betreuerinnen und Schulen gehen und ein Konzept für die Kindertagesbetreuung in Radolfzell ab dem Schuljahr 2018/2019 entwickeln: