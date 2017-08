Radolfzell Staatssekretär Andre Bauman besucht den Mindelsee

Andre Baumann hat in Möggingen den BUND besucht und sich die Besonderheiten des Mindelsees erklären lassen. Für den Staatssekretär im Umweltministerium ein bekanntes Terrain: Vor Jahren hat er hier ein Praktikum absolviert.

Manchmal führt einen die Biographie wieder in die eigene Vergangenheit. Solch ein Erlebnis hatte der für Naturschutz zuständige Staatssekretär im Umweltministerium, Andre Baumann. Er war zu Gast an alter Wirkungsstätte beim BUND im Mindelseegebiet in Möggingen. Der ins politische Lager gewechselte ehemalige NABU-Landesvorsitzende war vor 20 Jahren nach eigener Aussage als Praktikant beim BUND in Möggingen beschäftigt und als solcher auch im Bereich des Mindelsees tätig. Nun ließ er sich das Gebiet von einem der besten Kenner noch einmal zeigen.

Der BUND-Schutzgebietsbetreuer und Diplom-Biologe Kai-Steffen Frank ging mit dem Staatssekretär und weiteren Gästen auf eine Exkursion, um vor Ort die eigene Arbeit zu erläutern. Außer dem FDP-Landtagsabgeordneten Jürgen Keck waren unter anderem Gemeinderat und OB-Stellvertreter Norbert Lumbe und Möggingens Ortschaftsrat Ralf Mayer mit von der Partie.

Bei schweißtreibenden Temperaturen erhielten sie interessante Einblicke in die Arbeit des BUND und der Helfer im Bereich des Mindelsees. Der gehört mit seiner enormen Artenvielfalt und den außergewöhnlichen Pflanzen zu einem biologischen Hotspot, wie es unter Fachleuten heißt.

Anders als der Laie vielleicht vermuten würde, sorgt der BUND seit beinahe vier Jahrzehnten mit Pflegemaßnahmen dafür, dass das im Schutzgebiet Mindelsee (siehe Infokasten) so bleibt oder sogar noch besser wird. „In unseren Breitengraden würde das Gebiet nach wenigen Jahrzehnten wieder bewaldet sein und die seltenen Arten damit wieder verschwinden“, erklärte Kai-Steffen Frank seinen Zuhörern. Anders gesagt müssen die Mitarbeiter des BUND durch Mähen dafür sorgen, dass die Feuchtwiesen im östlichen und westlichen Bereich des Mindelsees nicht mit Sträuchern und Bäumen zuwachsen. Hilfe bekommen sie zusätzlich von einem Schäfer, der seine Tiere dort regelmäßig weiden lässt.



Der Mindelsee Beim Mindelsee handelt es sich um ein nacheiszeitlich entstandenes Moorgebiet. Durch menschliche Bewirtschaftung entstand ein Mosaik wertvoller Lebensräume für viele seltene und gefährdete Arten. Bereits 1938 wurde das Mindelsee-Gebiet als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Seit 1979 betreut der BUND Baden-Württemberg im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg das Gebiet. Das Schutzgebiet umfasst insgesamt 459 Hektar, davon sind 411 Hektar Natur- und 48 Hektar Landschaftsschutzgebiet. Das Naturschutzgebiet ist 4,4 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit.

Für den Staatssekretär ist das Schutzgebiet Mindelsee und die Arbeit des BUND vor Ort ein echtes Aushängeschild mit Vorbildcharakter. Ohne die Hilfe des BUND und der vielen ehrenamtlichen Helfer wäre so etwas gar nicht möglich“, sagte er. Gleichzeitig verriet er dem SÜDKURIER am Rande der Exkursion, dass sein Besuch „ein Ausdruck der Wertschätzung für die Arbeit des BUND ist". Obwohl man seiner Meinung nach viel mehr solcher Projekte betreiben müsste (in Baden-Württemberg gibt es noch drei weitere Schutzgebiete ähnlicher Art), scheitert das bisher vor allem am Geld. Das Land stelle zwar Mittel zur Verfügung, aber an eine Ausdehnung sei bisher nicht zu denken. Immerhin stellte Andre Baumann in Aussicht, dass die zur Verfügung gestellten Mittel in Zukunft noch steigen könnten. Gleichzeitig ist man beinah nirgends so gut aufgestellt wie beim BUND.

Seit Gerhard Thielcke den BUND vor über 40 Jahren in Radolfzell gegründet hat, ist man mit dem Schutzgebiet vertraut. Die gewachsenen Strukturen erleichtern es, immer wieder freiwillige Helfer für die Arbeiten zu finden. Beim BUND in Möggingen sorgen sich acht feste Mitarbeiter und weitere ehrenamtliche Helfer um das Wohl von insgesamt zwölf Schutzgebieten in der Region. Dazu gehören neben dem Mindelsee auch Bereiche auf der Höri. „Wir brauchen aber auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Radolfzell ist ein gutes Beispiel dafür“, sagte der Staatsminister. Er weiß, wovon er spricht. Denn nicht nur seine Ausbildung hat ihn seinerzeit an den Mindelsee geführt. Als NABU-Landesvorsitzender war er mehrfach bei den Naturschutztagen, die jedes Jahr im Radolfzeller Milchwerk stattfinden.