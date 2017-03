Radolfzell St.-Meinrad-Gemeinde in Radolfzell saniert ihren Glockenturm

Es ist eine Sanierung mit Symbolkraft: Die St.-Meinrad-Kirchengemeinde bringt ihren Glockenturm wieder in Schuss. Die Kosten bringen sie an die Grenze. Sogar ein Verzeicht auf den Turm erwog die Gemeinde – aber so ganz ohne Turm wollte sie dann doch nicht sein.

Seit wenigen Tagen ist es weithin sichtbar: Der Glockenturm der St.-Meinradskriche an der Haselbrunnstraße wird saniert. Der Ende der 50er Jahre errichtete Turm, der lange Zeit eines der höchsten Gebäude nach dem Münsterturm in Radolfzell war, ist nun eingerüstet. Damit beginnt ein Prozess, der innerhalb der Kirchengemeinde schon länger auf der Agenda stand. "Vor vier Jahren hatten wir erste Bedenken", sagt Münsterpfarrer Michael Hauser, der auch für die Pfarrgemeinde St. Meinrad zuständig ist. Damals entdeckte ein Mitarbeiter, dass die Substanz des Betonturmes im Bereich der Aussichtsplattform angegriffen ist. Technisch resultiert der Schaden aus einer zu geringen Betonauflage, wie Michael Hauser weiter ausführt. Als schlimmstes Folgeszenario führt er herabfallende Brocken an und die tiefer gehende Schädigung der Bausubstanz.

Vor rund zwei Jahren dann starteten dann die näheren Überlegungen und Planungen für die Sanierung. Dabei gab es offenbar wenig Tabus. Denn sogar den völligen Verzicht auf einen Glockenturm bei der Meinradskirche spielten die Verantwortlichen in ihren Köpfen durch. Aber auch eine kleinere Version als die aktuell vorhandene verwarf man dann schnell. "Wir brauchen einen großen Glockenturm für die Glocken, und außerdem geht davon eine große Symbolkraft aus", erklärt Michael Hauser die Überlegungen. Im Frühjahr 2016 erhielt man die notwendige Genehmigung für die Sanierung durch das erzbischöfliche Ordinariat. Die Kosten wurden auf rund 260 000 Euro geschätzt.

"Doch dann kam der Schock", erinnert sich der Pfarrer. Der erzbischöfliche Glockeninspekteur suchte die St.-Meinradskriche auf und stellte ein ähnlich dramatisches Zeugnis aus wie seinerzeit im Münsterturm. Der Glockenstuhl und das Glockenjoch aus Stahl sind derart schadhaft, dass auch dort dringend saniert werden muss. Einer der Gründe für die Schadhaftigkeit ist die Konstruktion der Glocken-Schallläden. Sie lassen offenbar zu viel Feuchtigkeit in den Turm eindringen, so dass das Material zu stark korrodiert.

Für die Kirchengemeinde kam die Diagnose einer Hiobsbotschaft gleich. Denn damit erhöhen sich die Kosten der Sanierung dramatisch. Michael Hauser beziffert sie auf etwa 532 000 Euro. "Das ist für eine kleine Kirchengemeinde eine Riesenhausnummer", sagt er. Ohne Zuschüsse und Spenden sind die Arbeiten aus seiner Sicht nicht zu finanzieren. In dem Zusammenhang hofft man auch auf einen Zuschuss durch die Stadt Radolfzell. In der Vergangenheit hat diese sich bei ähnlichen Vorhaben mit rund zehn Prozent beteiligt. "Aber auch das ist nicht mehr sicher", sagt Michael Hauser.

Gemeinde kratzt Geld zusammen

Das Ordinariat hat für die Sanierung jetzt 200 000 Euro zugesagt und weitere 80 000 Euro als Sonderzuschuss. Bleiben immer noch rund 250 000 Euro, die die Kirchengemeinde auf andere Weise finanzieren muss. Ein Teil soll laut Michael Hauser als Darlehen aufgenommen werden und ein weiterer aus Spenden. Eine großzügige Erbschaft, die die Kirchengemeinde in der jüngeren Vergangenheit erhalten hat, wird ebenfalls für die Sanierung aufgebraucht.

Immerhin dürfen sich die Anwohner in der Umgebung in Zukunft auf einen harmonischeren Glockenklang einstellen. Weil der Glockenstuhl diesmal wieder in Holzbauweise ausgeführt wird, "klingen die Glocken etwas weicher", wie der Pfarrer erklärt. Ein ähnliches Phänomen konnte man bereits bei den Glocken des Münsters feststellen, die im Jahr 2014 ebenfalls einen neuen Holzglockenstuhl erhielten. Auch die Schallläden im Turm der Meinradskirche werden in diesem Zusammenhang etwas stärker geschlossen. So werden vor allem die Folgen der Verwitterung im Inneren verringert.

Holz statt Stahl

Jahrhundertelang hat sich Holz zur Aufhängung von Glocken bewährt. Doch in der Neuzeit war Stahl ein neuer, gefeierter Werkstoff für zahllose Konstruktionen. Ob Eiffelturm oder Brückenbauwerke – Stahl galt als extrem hart und widerstandsfähig. In Radolfzell hat man vor allem bei den Glockenstühlen eine andere Erfahrung machen müssen. In der der Markelfinger Kirche mussten vor Jahren Glocken stillgelegt werden und der Metall-Glockenstuhl des Radolfzeller Münsters wurde ebenfalls ausgetauscht. Heute ist er wieder in Holz ausgeführt. (ja)