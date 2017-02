Moos Spatenstich für ein vorbildliches Bauprojekt in Moos

Spatenstich für ein vorbildliches Bauprojekt in Moos

Eine neue Anlage im Baugebiet Moosfeld soll selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglichen. Insgesamt 35 Senioren werden hier künftig leben.

Auf der Gemarkung der Gemeinde Moos ist am Freitag, 10. Februar, der Spatenstich zu einem wegweisenden Bauprojekt vorgenommen worden. Im Baugebiet Moosfeld, nahe dem Mooswald, soll dort in den nächsten anderthalb Jahren das Gebäude für eine Seniorenwohnanlage in modernem Stil entstehen. Die Einrichtung soll vor allem das selbstbestimmte Wohnen in einer Gemeinschaft ermöglichen. Sie sieht 28 Einheiten auf einem rund 3500 Quadratmeter großem Areal vor.

Untergebracht werden die 14 Apartments und 14 Wohnungen in einem dreistöckigen Gebäude mit Pultdach. Teile davon werden zweistöckig ausgeführt sein. Der L-förmige Baukörper öffnet sich nach Südwesten hin, wo der angrenzende Mooswald eine natürliche Umgebung bietet. Insgesamt können nach Auskunft von Koordinator Gerhard Fischer 35 Personen in der Anlage wohnen und leben. Rund die Hälfte von ihnen wird in einer der beiden Wohngruppen Platz finden. Kerngedanke der Einrichtung soll der Gemeinschaftscharakter sein, der die Wohnumgebung prägt.

Alle Wohneinheiten sind durch Gemeinschaftsräume miteinander verbunden, so dass jeder Bewohner die Möglichkeit hat, mit seinen Nachbarn den Tag zu verbringen. Gleichzeitig wird ein Pflegedienst die alltägliche und medizinische Versorgung der Bewohner übernehmen. Dadurch können selbst Mieter bis zur Pflegestufe drei in ihrer ganz persönlichen Wohnumgebung bleiben. Die Pläne sehen bei vergleichbaren Preisen zu herkömmlichen Pflegeheimen eine Verbesserung der Leistung vor. Das Konzept soll es ermöglichen, mit einer größeren Anzahl von Personal zu agieren, wie Koordinator Gerhard Fischer während des Spatenstichs erläuterte. Während in herkömmlichen Einrichtungen mitunter eine Nachtwache für bis zu 60 Bewohner zuständig ist, liegt der Schlüssel hier bei rund 16 Bewohnern.

Ein weiterer Vorteil liegt nach Fischers Erfahrung in der frühzeitigen Bildung sozialer Kontakte. Ziel soll es sein, in möglichst familiären Strukturen seinen Lebensabend zu verbringen. Dank der Gemeinschaftsräume und dem täglichen Kontakt können die Bewohner gegenseitig ein Auge aufeinander werfen und die Tagesabläufe miteinander planen. Dabei lassen die geplanten Wohnverhältnisse vollkommen unterschiedliche Lebensmodelle zu. Die kleinsten Apartments sind gerade einmal rund 30 Quadratmeter groß, die größte Wohnung immerhin über 130 Quadratmeter. Auch sonst soll auf Qualität geachtet werden. So sind unter anderen große Balkone vorgesehen.

Trotz des Qualitätsanspruches sollen die Apartments und Wohnungen bezahlbar bleiben. Als Faustformel soll ein Quadratmeterpreis gelten, der rund zwei Euro über dem Mietspiegel des Wohnortes liegt. Wenig Hoffnung können sich die Mooser Bürger auf eine bevorzugte Berücksichtigung bei der Vergabe der Apartments und Wohnungen machen. Betreiber und Vermieter werden letztlich nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgewählt.

Infokasten:

Die Seniorenwohnanlage in Moos soll Platz für insgesamt 28 Wohneinheiten bieten. Die Größen reichen von 29 bis über 130 Quadratmeter. Sie können nur angemietet werden. Der Kaltmiete-Preis soll bei rund 10 Euro pro Quadratmeter liegen. In der Einrichtung können Menschen bis zur Pflegestufe drei betreut werden. Die Nutzer bestimmen selbst, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen wollen. Ein Pflegedienst vor Ort wird die Bewohner je nach Bedarf betreuen. Die Bewohner der Gemeinde Moos haben kein Vorzugsrechte bei der Vergabe der Wohneinheiten. Erfahrungsgemäß liegt der Anteil der Einheimischen jedoch über 50 Prozent bei den Bewohnern. (ja)