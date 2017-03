Radolfzell Spatenstich für Lernlandschaften in der Ratoldusschule

Stadt Radolfzell investiert knapp zwölf Millionen Euro in Gemeinschaftsschule

Mit dem Spatenstich für den Neubau der Ratoldus-Gemeinschaftsschule haben sich die Beteiligten ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. In eineinhalb Jahren zum Beginn des Schuljahres 2018/2019 soll der Neubau mit Mensa einzugsbereit errichtet sein. Oberbürgermeister Martin Staab wertete das symbolische Angraben als Zeichen, dass es nach drei Jahren Planung nun zügig vorangehen soll: "Radolfzell ist ein starker Schulstandort und soll es bleiben."

Das Bauprojekt sei historisch, befand Staab auf der Baustelle auf dem Grundstück zwischen Bleichwiesen- und Schwertstraße. An dieser Stelle werde einer der größten Schulneubauten in Radolfzell seit Jahren verwirklicht. Die Dimensionen sind veranschlagte Baukosten in Höhe von 11,7 Millionen Euro, ein umbauter Raum von rund 16 400 Kubikmeter und eine hinzugewonnene Geschossfläche von netto 2300 oder brutto 3200 Quadratmetern.

Selbst mit Blick auf die hohen Kosten hätte die Stadt keinen Entscheidungsspielraum gehabt: "Wir müssen es tun, wenn wir in die Zukunft unserer Kinder investieren wollen", sagte Staab. Radolfzell habe sich mit dem Entschluss, hier eine Gemeinschaftsschule zu verwirklichen, den neuen Entwicklungen angepasst. Dennoch werde nicht das komplette Siegermodell des Architektenwettbewerbs eins zu eins umgesetzt. "Die Klassenräume wurden reduziert und die Tiefgarage ist entfallen, aber ich glaube, die Schüler werden sie nicht so sehr vermissen", bemerkte Staab.

Rektorin Angelika Haarbach bescheinigte der Stadt eine konsequente Begleitung auf dem Weg zur Gemeinschafsschule: "Wir brauchen die räumliche Veränderung, um die Kinder zu Persönlichkeiten zu entwickeln." Das Klassenzimmer alter Prägung sei in der Gemeinschaftsschule passé. Die Bauzeit verlange von Schülern und Lehrern Durchhaltevermögen, "auch von den Eltern". Die Schulleiterin hofft, "dass wir im September 2018 die neuen Lernlandschaften mit Leben füllen können."

Architekt Helmut Dury bekannte, dass das Integrieren des Altbaus der Ratoldusschule die große Herausforderung bei der Planung gewesen sei. Das neue Schulgebäude und die neue Mensa hätten sie so platziert, dass ein geschützter Innenhof entstünde. "Es soll ein Haus werden, mit dem sich Schüler als auch Lehrer identifizieren", hoffte Dury beim Spatenstich.

OB Staab ist überzeugt, mit dem Architekturbüro Dury und D'Aloisio einen guten Griff gemacht zu haben: "Sie haben Erfahrung im Thema Gemeinschaftsschule-Neubau", das hätten Helmut Dury und Christian D'Aloisio in Steißlingen bewiesen. Für dieses Werk gab es Lob und Auszeichnung von höchster Stelle. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat Anfang des Jahres die Konstanzer Architekten für den Schulbau in Steißlingen mit dem Holzbaupreis Plus ausgezeichnet, auch der Neubau in Radolfzell ist eine Holzkonstruktion mit vorgehängter Glasfassade.



Neubau Ratoldusschule

Raumprogramm: Die Mensa wird mit einer Ausgabeküche ausgestattet und bietet Sitzplätze für rund 150 Schüler; im zweigeschossigen Neubau sind vier sogenannte Raumcluster geplant – dazu gehören je vier Lerngruppenräume, zwei Betreuungsräume und zwei Inklusionsräume mit Lerninseln; zusätzlich werden im Erdgeschoss Musikraum, Spinde und Lehrerzimmer untergebracht; im Altbau werden weiter Räume für die Ganztagesschule und Gemeinschaftsschule untergebracht, die Barrierefreiheit soll über einen Aufzug am Westflügel hergestellt werden.

Kollegium: 315 Schüler werden in der zweizügigen Ratoldus-Gemeinschaftsschule von 29 Lehrerinnen und drei Lehrern unterrichtet, dazu kommen über 20 pädagogische Mitarbeiter in der Betreuung.