Radolfzell Soziales hat am Hecker-Gymnasium einen hohen Stellenwert

Soziales hat am Hecker-Gymnasium einen hohen Stellenwert

76 Abiturienten des Friedrich-Hecker-Gymnasiums Radolfzell erhalten ihre Zeugnisse. Der erste Oberbürgermeister-Preis für sozialen Einsatz geht an Leon Gölz. Selina Hoffmann erhält einen Reihe von Auszeichnungen in naturwissenschaftlichen Fächern.

Acht Jahre Lernen liegen hinter ihnen. 76 Abiturienten des Friedrich-Hecker-Gymnasiums (FHG) erhielten am Wochenende ihre Reifezeugnisse. Mit dem Notendurchschnitt von 2,2 hofft das FHG zum dritten Mal in Folge über dem Landesdurchschnitt zu liegen. Beinahe ein Drittel der Absolventen, nämlich 25 von ihnen, haben eine eins vor dem Komma erreicht. Mit besonderem Stolz berichtet die Direktorin Ulrike Heller-Paulus von der jüngsten Abiturientin, Selina Hoffmann, die mit ihren 16 Jahren eine 1,0 geschrieben hat. Und nicht nur das. Als Selina Hoffmann verschmitzt lachend auf der Bühne steht, bekommt sie noch dazu den Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker, den Preis der deutschen physikalischen Gesellschaft, den Preis der deutschen Mathematiker-Vereinigung und einen Vorschlag zur Studienstiftung des deutschen Volkes.

Doch Grund zum Strahlen hatten alle an diesem schwül-heißen Morgen. Was die Kleidungsfrage anging, waren die jungen Damen eindeutig im Vorteil. Kurze, farbige Kleider in leichten Stoffen waren angesagt. Ihre männlichen Kollegen hatten etwas mehr zu schwitzen in dunklen Hosen und Hemd. Einige Protestler hielten es weniger mit der Etikette und nutzen den Auftritt für klare politische T-Shirt-Botschaften, beispielsweise gegen die AfD.

Humorvoll griffen Ulrike Heller-Paulus und Konrektor Marc Bornmann das Abiturmotto "Abi-Cetamol" in ihrer Rede auf. Abwechselnd beschrieben beide die Wehwehchen, die die Abiturienten während ihrer achtjährigen Gymnasialzeit geplagt hatten. Angefangen von den Kopfschmerzen, die mit Traubenzucker und Energiedrinks kuriert wurden, über den Vitaminmangel, der mit Kebab beim Türken um die Ecke gestillt wurde, bis zu den Rückenschmerzen, die sich in der Kursphase in Nichts aufgelöst hatten. Denn ein Smartphone wiegt deutlich weniger als ein voller Schulranzen. Alles natürlich mit Augenzwinkern vorgetragen. Vor allem sei man sehr stolz auf den großartigen Erfolg der Absolventen und wünschte viel Erfolg für den neuen Lebensabschnitt.

Zum ersten Mal konnte im FHG Oberbürgermeister Martin Staab zur Zeugnisübergabe begrüßt werden. Er lobte die Absolventen, die ihre ersten Erfahrungen mit Leistungsdruck gemacht und Durchhaltevermögen bewiesen hätten. Für ihren weiteren Lebensweg gab er ihnen Gedanken des Autoren David Nicolls mit auf den Weg, der empfiehlt, sich zu bemühen, gut, mutig und unerschrocken zu sein. Und etwas zu verändern. Vielleicht nicht gleich die ganze Welt, nur das kleine Stück um einen herum. Staab sprach den jungen Leuten Mut zu, auch mit Veränderungen und Sackgassen würden sie fertig werden: "Denn in den vergangenen zwölf Jahren haben Sie sich nicht nur viel Wissen angeeignet. Sie haben erfahren, wo Ihre Stärken, wo Ihre Schwächen liegen." Und zu seiner Erstlingsrede im FHG hatte er noch ein Novum mitgebracht: Den Schulpreis des Oberbürgermeisters. Vergeben wird der mit 250 Euro datierte Preis an einen Schüler, der sich durch außergewöhnliches soziales Engagement, kombiniert mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet hat. Leon Gölz erhielt ihn für seinen Freimut, Missstände aufzuzeigen und sie kritisch zu hinterfragen. Am Volkstrauertag 2015 hatte er den Terroranschlag im türkischen Ankara angesprochen und kritisiert, die Medien seien für die zunehmende Abstumpfung gegenüber derartigen Katastrophen mitverantwortlich. Doch auch etliche positive Impulse hätte Gölz gesetzt, fügte Sandra Lahmann (Elternbeiratsvorsitzende) hinzu und verlieh ihm nach ihrer kurzen amüsanten Rede obendrein den Preis des Elternbeirats.

Umrahmt wurde die Zeugnisverleihung von einem musikalischen Ohrenschmaus. Matthias Bucher, David Kleinehanding und Dominik Morgenstern trugen in gewohnter Brillanz das Stück "Surprise" von Pulse Percussion am Marimbaphon vor. Valentin Schlemper ließ mit unglaublicher Leichtigkeit den dritten Satz von Beethovens Pathétique-Sonate am Flügel erklingen und als Ausklang spielte die von Anne Heydt geleitete Cantina Band.

Bereits vor zwei Jahren hatten die Gymnasiasten sich gewünscht, die Zeugnisübergabe von der anschließenden Feier zeitlich zu trennen, erzählte Ulrike Heller-Paulus. Seitdem findet die Verleihung der Zeugnisse in der Aula der Schule statt, während abends im Milchwerk gefeiert und zu Live-Musik getanzt wird. Dort gestalten die Absolventen auch ein Programm mit Tanz, Musik und Comedy.

Preisträger und Stipendiaten