Radolfzell Sorgenkind Kaufhausstraße 1: Warten auf die zündende Idee

Die Nutzung des historischen Gebäudes an der Kaufhausstraße 1 ist weiterhin offen. Eine dringend notwendige Sanierung des Hauses ist bislang im Radolfzeller Haushalt nicht vorgesehen – weswegen das Haus notdürftig gestützt werden muss

Eines der letzten unsanierten historischen Gebäude in der Radolfzeller Altstadt, die Kaufhausstraße 1, ist seit mittlerweile acht Monaten in ein Fassadennetz gehüllt. Das Haus aus dem Jahr 1475, das im Besitz der Stadt Radolfzell ist, soll so bis zum Zeitpunkt einer aufwendigen Sanierung präpariert bleiben. Die Maßnahme ist weit mehr als eine kosmetische: Auf Anraten von Bauexperten musste das Gebäude im April vergangenen Jahres abgesichert werden, um Passanten vor Schaden zu schützen.

So wurde im Inneren unter anderem die Fassade zum Rathaus abgestützt, damit sie nicht einstürzt. Ferner wurde das Dach mit großflächigen Planen abgedeckt und ein bedrucktes Fassadennetz auf der Frontseite angebracht, um Fußgänger vor herabstürzendem Putz zu schützen. Auch die Innenräume waren in keinem guten Zustand. Mit Spanplatten mussten die Böden gesichert werden. Mehrere Räume waren zum Teil von Schimmel und Schädlingen befallen. Die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen belaufen sich laut dem beauftragten Architekturbüro auf rund 82 000 Euro.

Die Kaufhausstraße 1 ist ein sichtbares Beispiel dafür, wie Häuser mehr und mehr verkommen, wenn sich der Eigentümer nicht zu einer notwendigen Sanierung entschließt. Im Fall der Stadt Radolfzell sind in der Vergangenheit gleich mehrere Vorschläge für die Nutzung der Kaufhausstraße 1 durchgespielt und dann wieder verworfen worden. Vor wenigen Jahren wollte man das Gebäude veräußern, was sich aber als schwieriger erwies, als gedacht. Selbst für einen niedrigen Kaufpreis fand sich kein Käufer, der das Wagnis einer aufwendigen Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes auf sich nehmen wollte.

Danach kam man im Rathaus auf die Idee das direkte Nachbargebäude für eine Erweiterung der Verwaltung vor Ort zu nutzen. Doch auch diese Idee wurde aus Kostengründen verworfen.

Um das Gebäude vor dem Zusammenbruch zu retten, werden die Fassaden seit Jahren im Inneren zusammengehalten. Weil die Kosten für eine Sanierung auf rund 2,1 Millionen Euro geschätzt werden, verschiebt man die erforderlichen Schritte immer wieder in die Zukunft. Im mittelfristigen Haushaltsplan der Stadt sind echte Sanierungsarbeiten bis zum Jahr 2019 bisher nicht vorgesehen. Dabei hat man mit der Narrenzunft der Narrizella Ratoldi als Nachbarn das beste Beispiel, wie eine gelungene Sanierung aussehen könnte. Die Vereinsmitglieder haben in Eigenleistung das ebenfalls historische Gebäude zu einem echten Anziehungspunkt in der Kaufhausstraße gemacht. Etwas Ähnliches ist laut der Pressestelle der Stadt auch für die Hausnummer 1 angedacht: „Oberbürgermeister Martin Staab würde das Gebäude gerne für die Vereine und Bürger zugänglich machen. Entscheiden wird darüber aber natürlich der Gemeinderat“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme an den SÜDKURIER. Doch weder konkrete Pläne für die Nutzung noch einen Zeitpunkt für die Entscheidung liegen bisher vor. Das zeigen auch die jüngsten Haushaltsberatungen. „Dort war die Kaufhausstraße kein Thema“, sagt Pressesprecherin Julia Theile. Lediglich die benachbarten Narrizella Ratoldi haben bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal Interesse an dem Gewölbekeller der Kaufhausstraße 1 bekundet – jedoch unter der Bedingung, dass die Stadt das Gebäude saniert.

Die Geschichte

Das Gebäude an der Kaufhausstraße 1 wurde um das Jahr 1475 herum errichtet. In dem Haus befand sich zunächst ein Warenumschlagsplatz des Konstanzer Dompapstes. Im 18. Jahrhundert wurde das Gebäude zum Wohnhaus umgebaut. Lange Jahre war im Erdgeschoss das Geschäft von Nähmaschinen-Müller zu finden. Ab 2007 stand das Gebäude zwei Jahre leer, bis ab 2009 die Geschäftsstelle der Aktionsgemeinschaft Radolfzell dort untergebracht war. Die Aktionsgemeinschaft zog im Mai 2014 von dort in die Seestraße, sodass die Kaufhausstraße 1 seit dem leer steht. (ja)