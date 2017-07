Radolfzell Sommerkonzert des Friedrich-Hecker-Gymnasiums: Vom Bischofsstab zu Martin Staab

Das Publikum zeigt sich begeistert von einem Musical, das durch die Stadtgeschichte Radolfzells vom Mittelalter bis in die Gegenwart führte

Radolfzell – Lebendige Geschichte: Anlässlich des Stadtjubiläums wuchs das Friedrich-Hecker-Gymnasium an seinem Sommerkonzert über sich selbst hinaus. Mit einem Musical zogen Schüler, Lehrer und Eltern unter der Leitung von Anne Heydt, Katharina Pfütz, Matthias Bucher und der Theaterpädagogin Sylvia Seminara schauspielerisch, musikalisch und organisatorisch alle Register. In der fast zweistündigen Aufführung reisten sie im ersten Teil des Programms mit den Zuschauern unterhaltsam-musikalisch durch die Geschichte Radolfzells, um dann mit ihnen einen musikalischen Stadtspaziergang zu unternehmen.

Doch zurück zum Städtebau: Herr Scheffel im Blaumann kehrt die Bühne. Victor von Scheffel 2017? Markus Scheffel (Christopher Brooks), der Assistent von Frau Dr. Dr. Manuela Nachtigall (Thulashi Saravanababam), umkreist zum Auftakt des Musicals "Wir bauen eine Stadt: Radolfzell" mit dem Besen Aurelie Eau de Lac (Maia Amélie Seminara), die entzückte Besucherin aus Istres. Soweit zum interaktiven Museumsprojekt als Rahmenhandlung.

Stein für Stein und Jahrhundert um Jahrhundert füllte sich dann das Projekt mit historischen Ereignissen in der Stadt. Da konnten sich die vielen Zuschauer immer wieder Bilder machen, wie es anno dazumal in Radolfzell zugegangen sein mag. Für entsprechenden Lokalkolorit sorgten die trockenen Mundart-Texte der ehemaligen Deutsch- und Geschichtslehrerin Roswitha Guhl-Paulus und die maßgeschneiderten Lieder des ehemaligen Musiklehrers Wolfgang Wernert.

Humorvoll, mit pfiffigem Wortwitz und kurzweilig umgesetzt von den Schülern durchzogen die passenden Lieder das Musical: "Wir bau'n eine Mauer, stark und fest" im Tenor mittelalterlicher Tanzmusik, begleitet von den Holzbläsern mit dem typischen Trommelklang aus der Zeit. Oder ein gefühlvolles Barock-Sanctus von Johann Pachelbel, das im Stil der gregorianischen Gesänge auf den Bau des Münsters einstimmt. Oder wie wäre es mit einem Marsch auf den großen (österreichischen) Kaiser (Wolfgang Wernert), Clint Eastwoods "Stop that train" in groovendem Reggae-Rhythmus und mit Tanzeinlage oder einem knackigen Rap von Siebtklässler Jens Anders (Text und Rap) "Radolfzell am Bodensee" – eine Hommage an Radolfzell?

Der Stadtbau florierte in Radolfzell immer wieder – bühnentechnisch wie musikalisch und so durfte natürlich die kontrovers diskutierte Seetorquerung nicht fehlen. Lennard Over alias Martin Staab mimte mit großem Talent einen wohlwollenden Oberbürgermeister, der zwischen den Stühlen seiner Bürger saß, umhergewirbelt von tausend Ansprüchen seiner Bürger. Mit den "Bildern einer Ausstellung" von Modest Mussorgski leitete dann das Orchester im zweiten Teil den musikalischen Stadtspaziergang ein: bei den vielen rhythmischen Sprüngen, wie auch dem tonalen Anspruch des Werks und den Tempowechsel liefen die Musiker zur Höchstform auf. Ein langer unterhaltsamer (Heimat-)Abend ging zu Ende und so manch einer fragte sich vielleicht, ob man das Musical nicht noch einmal aufführen könnte.

Die Idee

Zum Stadtjubiläum haben zwei ehemalige Lehrer des Friedrich-Hecker-Gymnasiums, Roswitha Guhl-Paulus und Wolfgang Wernert, ein Musical für Kinder ihrer Schule geschrieben. Die Musik wurde komponiert und arrangiert von Anne Heydt und Wolfgang Wernert. Den Rap hat Jens Anders (Klasse 7b) geschrieben und vorgetragen. Regie führte Sylvia Seminara, die eine Szene zur Städtepartnerschaft und die Rahmenhandlung geschrieben hat.

