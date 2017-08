Radolfzell Sommerhitze: Bis zu 18 000 Liter Wasser täglich für Radolfzells Pflanzen

Die Technischen Betriebe müssen im Sommer viel gießen – mit ausgeklügelter Technik geht das ein bisschen effektiver.

Der Arbeitstag beginnt für das Personal der Technischen Betriebe im Sommer besonders früh. Ab sechs Uhr morgens sind Teile des Teams an heißen Tagen unterwegs, um die Pflanzen in der Stadt zu gießen. Es gilt unzählige Bäume, Sträucher, Blumen und Stauden in Rabatten, Pflanzkübeln und Verkehrskreiseln zu gießen. "Das können bis zu 18 000 Liter am Tag sein, die meine Mannschaft ausbringt", sagt Mario Jost, Leiter der Abteilung Grün bei den Technischen Betrieben. Mit zwei Lkw und einem Gießwagen sind die Mitarbeiter unterwegs. Letzterer verfügt über einen Teleskoparm, mit dem Kübel und Bäume punktgenau gegossen werden können, ohne dass das Personal aussteigen muss. Sogar die Gießmenge kann genau dosiert werden.

Überhaupt ist Mario Jost daran interessiert die Arbeitsabläufe zu optimieren. Dazu gehören auch die vielen Gießsäcke, die man seit diesem Sommer überall an Straßenbäumen finden kann. "Die haben wir auf einer Baumpflege-Messe gefunden", erklärt Jost. Über die Säcke werden vorzugsweise Jungbäume tröpfchenweise mit Wasser versorgt. Zudem werden die Wurzeln der Bäume auf diese Weise nicht durch Drainagen behindert, was ihnen nach aktuellen Erkenntnissen nicht gut bekommt. An verschiedenen Stellen ist man dazu übergegangen, die Flächen mit Granulat abzudecken. Die tonhaltigen Kugeln halten die Feuchtigkeit besser im Boden, was sich positiv auf die Gießintervalle auswirkt.

Damit alle Pflanzen gut versorgt sind, gibt es eigens aufgestellte Gießpläne, denn schließlich sind die personellen Kapazitäten bei den Technischen Betrieben begrenzt. Rund 100 neu gepflanzte Bäume kann das Team von Mario Jost jedes Jahr versorgen. Dabei machen sie schon heute keinen Unterschied, welcher Wochentag herrscht. Das Gießteam ist auch an Samstagen und Sonntagen unterwegs. Das Wasser stammt übrigens aus verschiedenen Quellen. Mal wird es aus Hydranten der Stadtwerke Radolfzell entnommen, die auf diese Weise gleich gespült werden, mal stammt es aus dem See oder der hauseigenen Pumpstation.