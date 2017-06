Radolfzell So will sich Radolfzell in die Zukunft entwickeln

So will sich Radolfzell in die Zukunft entwickeln

Der Stadtentwicklungsplan Step 20130 wird konkret: 14 Schlüsselprojekte sollen die Weichen für die Zukunft der Stadt legen. Die ersten sieben im Überblick. In einer weiteren Folge gibt es dann die restlichen Sieben kurz erklärt.

Radolfzell – Wie soll sich Radolfzell in den nächsten Jahren entwickeln? Und wie kann diese Entwicklung gesteuert und gestalten werden? Mit diesen Fragen startete das Stadtentwicklungsprojekt step 2030 im Sommer 2015. Nach Bürgerbefragungen, Beteiligungsprojekten, Workshops, Analysen und Bestandsaufnahmen stehen nun 14 konkrete Projekte, die bis zum Jahr 2030 geprüft und gegebenfalls umgesetzt werden sollen. Aus fast 500 vorgeschlagenen Maßnahmen haben sich diese Projekte herauskristallisiert. Jedes Projekt besteht aus mehreren Bausteinen, die es nach und nach umzusetzen gilt. In zwei Teilen stellen wir die Schlüsselprojekte kurz vor und erklären, worum es geht und was erreicht werden soll. In diesem Teil geht es vor allem die bauliche Entwicklung der Stadt mit Neubaugebieten, Wohnraum, Nahversorgung, Gestaltung der Uferanlagen, der Mettnau und der Kur sowie der Innenstadt mit dem Einzelhandel und Gastronomie.

Attraktive Zugänge zum See: Lange ist über die Neugestaltung des Seezugangs in Radolfzell diskutiert worden. Für dieses Schlüsselprojekt sind im Stadtentwicklungsplan zwei Bausteine vorgesehen: Die Realisierung der zentralen Seeanbindung und das Errichten eines oder sogar zwei Stege, wahlweise für eine Anbindung an die Stadt und im Herzenareal. In diesem Jahr wird ein Ideenwettbewerb für die oberirdische Überwindung der Gleisanlagen durchgeführt, dann sollen die erarbeitete Brückenlösungen mit der Unterführungsvarianten verglichen werden. 33 Prozent der Teilnehmer einer Bürgerbefragung im Zuge von step 2030 favorisierten im Herbst 2016 eine Brücke mit Zugang zu den Gleisen.

25 Prozent fanden die Idee der breiteren Unterführung mit Zugang zu den Gleisen besser. Der Vorschlag eines zweiten oder gar dritten Zugangs zum See über weitere Brücken wurde von 39 Prozent (ein Zugang) und 36 Prozent (zwei Zugänge) begrüßt. Als gewünschter Standort kristallisierten sich hier ein Zugang über mit Stadtanbindung und ein Zugang im Herzenareal heraus. Laut dem Stadtentwicklungsplan hat jedoch die zentrale Seeanbindung Priorität vor der Idee des Stegs.

Innovative Instrumente zur Wohnungsmarktentwicklung: Kaum ein Thema beschäftigt die Menschen mehr als Wohnraum. Mit einer Entspannung des Wohnungsmarktes bis 2030 ist nicht zu rechnen. Bei der Schaffung neuen Wohnraums soll mit diesem Schlüsselprojekt eine Ausgewogenheit zwischen Innen- und Außenentwicklung erreicht werden. Es brauche ein breites Wohnungsangebot für eine gemischte Bevölkerung, zur Miete und im Eigentum, für alle Einkommensgruppen und in Mehr- und Einfamilienhäusern, heißt es hierzu im Stadtentwicklungsplan step 2030. Konkret geplant ist der Aufbau eines Wohnungsmarkt-Monitoring bis 2020 sowie das Erstellen eines qualifizierten Mietspiegels. Vertretern der Wohnungs- und Bauwirtschaft sowie weiteren Akteuren aus der Stadt sollen sich zu einem Runden Tisch Wohnen treffen. Auch soll die Auswahl der Investoren beim Verkauf städtischer Grundstücke zukünftig über feste Kriterien gesteuert werden. Das konsequente Umsetzen Baulandpolitischer Grundsätze ist ebenfalls Teil des Projektes wie eine Aktivierungsstrategie für Baulücken, Brachflächen und Leerstände.

Weiterentwicklung von Mettnau und Kur: So wie die Mettnau-Kur gerade aufgestellt ist, ist sie nicht zukunftsfähig. Mit dieser Erkenntnis soll in diesem Schlüsselprojekt die Einrichtung komplett umstrukturiert werden. Die vier Standorte sollen auf zwei zusammengelegt werden, therapeutische Angebote werden zukünftig unter einem Dach stattfinden. Auch im Außenbereich sind Veränderungen geplant. Durch die Kurvenlagerung sollen die daraus frei werdenden Flächen der Werner-Messmer-Klinik und der Kurpark-Klinik, aber auch Parks und Wege überholt und ausgebaut werden. Ein wichtiger Baustein dieses Projektes ist neben der Neugestaltung der Uferanlagen auch die Umstrukturierung der Sportanlagen auf der Mettnau zu einem großen Sportzentrum. Auch der Tennisclub soll dieser Anlage angesiedelt werden. Ein weiterer Kunstrasenplatz soll das Angebot erweitern. Ein wesentlicher Teil wird auch das Erstellen eines Mobilitäts- und Parkkonzept für die Mettnau sein. Es gilt eine Lösung zu finden, die gute Erreichbarkeit und den Erhalt von Freiflächen verbinden, wie es in dem Stadtentwicklungsplan heißt. Park + Ride für Bäder sowie ein Parkkonzept wird bereits umgesetzt.

Neue Wohnangebote in der Stadterweiterung Nord: Die Erweiterung der Nordstadt wird in den nächsten Jahren das größte Neubauvorhaben in Radolfzell sein. Das Konzept für Baugemeinschaften im Einfamilienhausbau soll fortgeführt werden. Junge Familien sind die Hauptzielgruppe der Nordstadterweiterung. Durch gemeinsames Beauftragen von Architekten, Baufirmen oder Heizungsanlagen können Kosten gespart werden. So können sich auch Familien ohne großes Budget den Traum vom Eigenheim erfüllen. Bei den geplanten Mehrfamilienhäusern geht es vor allem um die die soziale Mischung. Dazu sollen verschiedene Investitionsmodelle wie Konzeptvergabe und Baugemeinschaften erprobt werden. In den Erdgeschosszonen ist Platz für Sozial-, Dienstleistungs- und Nahversorgungs-Infrastruktur eingeplant. Geplant sind etwa 225 Wohneinheiten, davon 70 Prozent Einfamilienhäuser und 30 Prozent Geschosswohnungsbau. Der Bebauungsplan soll bis Ende des Jahres beschlossen sein. Zu den Bausteinen dieses Projektes gehört auch die Entwicklung eines Wärmeversorgungskonzeptes und Angebote für alternative Mobilität.

Nahversorgung Ortsteile: Die Nordstadt soll wachsen. Damit beschäftigt sich bereits ein Schlüsselprojekt. Aber auch die Nahversorgung in dem wachsenden Stadtteil soll besser funktionieren. Anwohner der Nordstadt müssen aktuell noch in die Innenstadt oder über die stark frequentierte Schützen- und Haselbrunnstraße, um zu den Lebensmittelmärkten im Westen der Stadt zu gelangen. Am Schoch-Areal ist aus diesem Grund die Ansiedlung eines Nahversorgers geplant, in der Konstanzer Straße soll das bereits bestehende Angebot verbessert werden. Konkret vorgesehen sind maximal je 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche plus zusätzliche Angebote wie ein Getränkemarkt und Blumenladen. Neue Wege will man hingegen in den Ortsteilen gehen. Zentral gelegene Nahversorgungspunkte im Dorf, wie zum Beispiel Lebensmittelautomaten von lokalen Erzeugern, Abholflächen für Lebensmittelboxen, tageweise Marktstände und mobile Verkaufs- und Dienstleistungsläden, sollen dort kommerzielle Lebensmittelgeschäfte ersetzen. Im Möggingen besteht die Idee eines bürgerschaftlich organisierten Nachbarschaftsladens. Bis 2030 soll es in jedem Ortsteil eine Einkaufsgelegenheit geben.

Reizvolles Seeufer: Der See liegt jedem Radolfzeller am Herzen. Wie sich das Seeufer entwicklen soll, ist Kernpunkt dieses Schlüsselprojekts. Einmal geht es um die beiden Bäder Strandbad und Seebad, welche beide sanierungsbedürftig sind. In der Bürgerbefragung wurde deutlich, dass vor allem das Strandbad auf der Mettnau für die Bürger einen hohen Stellenwert hat. So ist es im Stadtentwicklungsplan festgehalten, beide Bäder zu sanieren und modernisieren und als Bezahlbäder weiterzuführen. Das Baden an anderen Stellen soll untersagt werden. Im Herzen-Areal ist noch Platz für ein weiteres Hotel, eventuell mit Therme. Da die Übernachtungszahlen in Radolfzell gestiegen sind, soll ein Hotel-Konzept vorangetrieben werden. Neben der Neugestaltung des Seeufers auf der Mettnau sind auch Umgestaltungsmaßnahmen an der Seepromenade mit der Mole und Yachthafen und im Herzen geplant. Ein weiterer Baustein sind sportliche Angebote am Seeufer wie eine Laufstrecke oder Fitnessgeräte im Freien. Und damit jeder die Zeit am Seeufer genießen kann, steht auch die Einrichtung eines Ordnungsdienst auf dem Plan, der für mehr Sicherheit sorgen soll.

Attraktive Einkaufsinnenstadt: Radolfzell hat sich in den vergangenen Jahren nicht zuletzt durch das Seemaxx-Center einen Namen als Einkaufsstadt in der Region gemacht. Dies gilt es nun zu stärken und auszubauen. Vor allem die Fläche am Kapuzinerweg steht dabei im Fokus. Sollte dieses Areal als Einzelhandelsstandort entwickelt werden, so müssten sich dort Geschäfte mit einer hohen Frequentierung ansiedeln wie Drogeriemarkt, Schuhläden oder ein Elektromarkt. Ferner könnte im Bereich der ehemaligen Güterhallen und Bahnkantine Platz für neuen Einzelhandel entstehen. Dies ist aber erst nach dem Umbau des Seezugangs und des Bahnhofs möglich. Die Fußgängerzone soll ihre Größe behalten. Im Fokus dieses Projektes stehen auch die Straßen mit den kleinen Geschäften, wie Poststraße, westliche Seestraße und Untertorstraße, die einen Großteil des Charmes der Innenstadt ausmachen. Hier soll es gezielt gegen Leerstände gehen und die Attraktivität soll gesteigert werden. Potenzial stecke darin, kleinere Fläschen im Erdgeschoss zusammenzulegen. Eine Mehrheit der Teilnehmer der Bürgerbefragung sprach sich für den Erhalt des Messeparkplatzes aus, der stärler bewirtschaftet werden soll.