Radolfzell/Stockach So schön kann Einkaufen sein: Ein entspannter Bummel über den Radolfzeller Markt

Heimatcheck: Der Einkauf auf dem Wochenmarkt wird nicht als lästige Pflicht, sondern als Erlebnis empfunden. Kunden und Händler aus Radolfzell erzählen, warum das so ist

Samstagmorgen, halb zehn in Deutschland. Die Langschläfer drehen sich noch einmal um, aber eine andere Bevölkerungsgruppe ist schon längst auf den Beinen und hat nur ein Ziel: Der Wochenmarkt. In Radolfzell ist das nicht anders als in vielen anderen Städten der Republik. Die emotionale Verbundenheit zum Wochenmarkt ist bei vielen Kunden enorm. Es ist der Ort, an dem man seinen Samstagvormittag verbringt, Treffpunkt für Freunde und Bekannte. Der Ort, an dem Lebensmittel nicht nur eingekauft, sondern erlebt werden. Nicht nur das Produkt steht im Vordergrund, auch der Mensch, der es hergestellt hat.

Martina Friese aus Radolfzell ist eine dieser treuen Kunden. Schon mit ihrer Mutter kam sie als kleines Kind auf den Wochenmarkt zum Einkaufen. Heute, mehr als vier Jahrzehnte später, kommt sie noch immer samstags auf den Markt. "Nach einer stressigen Woche ist dieser Einkauf hier sehr entspannend", sagt Martina Friese. Obst und Gemüse kaufe sie ausschließlich auf dem Markt, sie kennt alle Stände und deren Besitzer und freut sich über einen kleinen Plausch beim Kauf von Tomaten oder Salat. "Der Wochenmartk ist klein und fein und sehr persönlich. Diese Atmosphäre gibt es im Supermarkt nicht", sagt sie. Ähnlich sieht es Reinhard Stehle aus Steißlingen. Für ihn in der Wochenmarkt-Besuch am Samstag in Radolfzell kein Erledigen von lästigen Verpflichtungen, sondern eine Freizeitbeschäftigung. "Wir verbinden den Einkauf mit einer Radtour und genießen die Atmosphäre hier", sagt er. Im Winter fahre er mit dem Auto auf dem Singener Wochenmarkt. Reinhard Stehel ist Nachhaltigkeit wichtig, global denken, aber lokal einkaufen. Ohne die Institution Wochenmarkt kann er sich keine Welt vorstellen.

Für Gewürz-Händler Immanuel Hinz ist vor allem die Nähe zum Produzenten ein Anziehungspunkt der Wochenmärkte. "Wo bekommt man sonst eine kompetentere Beratung als hier?", sagt er. Spricht er vom Radolfzeller Wochenmarkt am Samstag, gerät er ins schwärmen. Gute Stimmung, nette Leute, vernünftiger Umsatz, das Händlerherz schlägt höher. "Der Wochenmarkt ist das Beste, was Kunden passieren kann", sagt auch Hermann Dell'agnolo, der Spezialitäten aus Südtirol verkauft. Mit seinen Wagen befährt er zehn Wochenmärkte in der Region, unter anderem Konstanz, Öhningen, Markdorf und Donaueschingen und Radolfzell. Die Nähe zum Kunden ist ihm wichtig. Schon Kinder sollen lernen, woher die Produkte kommen und dass Einkaufen ein schönes Erlebnis sein kann. "Das zu vermitteln verstehe ich als meine Aufgabe, eine schöne Aufgabe", sagt Dell'agnolo.

"Jeder Markt funktioniert anders", erzählt Thilo Schöll, Geschäftsführer der Metzgerei Bechler in Stockach. Seit zehn Jahren sind er und seine Mitarbeiter jeden Tag auf einem anderen Wochenmarkt in Konstanz, Radolfzell, Singen, Engen, Überlingen und Tuttlingen vertreten. In Konstanz und Radolfzell kaufen die Kunden viel Fleisch, in Singen viel Wurst." Nach der Nachfrage richtet die Metzgerei das Angebot der beiden Marktfahrzeuge aus. Alles sei immer ganz frisch, erzählt Schöll. "Wir produzieren täglich frisch. Wir räuchern über Nacht und nehmen dann morgens alles frisch auf den Markt mit." Und die Nachfrage? Sie ist da und steigt. Die Metzgerei plant einen weiteren Markttag in Konstanz und steht auf der Warteliste für einen Stellplatz.

Etwas kritischer betrachtet Thomas Stankowitz die Lage. Er bietet auf neun Märkten in der Woche Käse an. Ohne Frage sei der Radolfzeller Wochenmarkt, vor allem was die persönliche Beziehung und Wertschätzung zwischen Kunden und Händler angehe, ein Paradebeispiel. Aber in anderen Städten sei das eben anders. Wochenmärkte entwickelten sich in anderen Bundesländern zu Krämermärkten, es gebe auch Kleidung und Haushaltswaren. Die Lebensmittel stünden nicht mehr im Vordergrund. In Baden-Württemberg sind Wochenmärkte noch "grün", also ausschließlich Lebensmittel-Stände. Der Käse-Händler wünscht sich ein neues Bewusstsein bei den Kunden, die bei all dem Preiskampf auch an die Händlerseite denken. "Alle wollen gute Produkte, aber Preise wie beim Discounter", so Stankowitz. Durch das Überangebot an Lebensmitteln habe der Kunde die Wahl, könne so also mit seinem Kaufverhalten den Markt verändern und prägen. "Der Kunde hat eine starke Position, weiß es aber scheinbar nicht", sagt Stankowitz. In Radolfzell gebe es noch diese Marktidylle, die alle Kunden schätzen, aber die sei anderorts trügerisch.