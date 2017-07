Radolfzell Skate-Contest im Herzen: Akrobatik auf kurzen Brettern

Der dritte Teil des Skate-Wettbewerbs im Herzen zieht etliche hoch motivierte Teilnehmer und viele Besucher an

Radolfzell – Der dritte Teil des Skate-Contests hat im Skatepark im Herzenareal stattgefunden. Zusammen mit der Mobilen Jugendarbeit in den Städten Konstanz und Singen hatte die Stadt einen Skate-Contest organisiert, der an allen drei Orten ausgefahren wurde. Als dritter und letzter Austragungsort war nun Radolfzell an der Reihe.

Wie bereits an den vorherigen Terminen hatten sich rund 20 Skater in den jeweiligen Altersklassen angemeldet, um die besten unter sich auszumachen. Für die Zuschauer bot sich dabei einmal mehr die Möglichkeit, die tollkühnen jungen Skater bei ihrem Hobby zu beobachten. Nachdem Oberbürgermeister Martin Staab die Veranstaltung im Skatepark gegen 14 Uhr eröffnet hatte, fuhren die Skater mit möglichst spektakulären Sprüngen und Bewegungen die Besten unter sich aus. Unter den fachkundigen Augen einer Jury, die ihrerseits die Namen der gezeigten "moves" bekannt gaben, traten die Teilnehmer in den Wettstreit. Trotz der abenteuerlichen Bewegungsabläufe verzeichnete das Turnier keine Verletzte: angesichts der hohen Sprünge und des harten Untergrunds um Betonoval der Anlage nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Für den Fall, dass es zu Verletzungen kommt, waren ohnehin Ersthelfer des Roten Kreuzes vor Ort.

Doch die jungen Skater sind Blessuren gewohnt. Abschürfungen an den Gliedmaßen und zerrissene Kleidungsstücke gehören zum guten Ton. Einem Teilnehmer des Contests zerbrach sogar sein Sportgerät, nachdem er bei einem hohen Sprung nicht ideal auf dem Skateboard landete. Da konnte er nur noch auf einen der zahlreichen Preise hoffen, die für die Sieger ausgelobt worden waren.

Als beste Fahrer kristallisierten sich schließlich Tobias Engstler aus Ravensburg und Tobi Steinhauser aus Konstanz heraus. Ersterer hatte bereits die beiden anderen Contests in Singen und Konstanz für sich entscheiden können. Aber auch alle Skater ernteten reichlich Applaus von den Besuchern im Herzenareal. Für die passende Stimmung bei dem Contest sorgten zudem zwei Live-Bands und ein DJ.