Radolfzell Silvesterböller sind kein Spielzeug

Für die Lagerung und den Verkauf von Feuerwerkskörpern gelten strenge Vorschriften – so Sonja Uhl vom Spielwarenladen Swars in Radolfzell.

Traditionell begrüßen viele Radolfzeller das neue Jahr mit einem Feuerwerk. Feuerwerkskörper können an den letzten drei Werktagen im alten Jahr verkauft werden. Nur eine bestimmte Menge darf an einer Stelle gleichzeitig aufbewahrt werden. Der Rest müsse an mehrere Orte verteilt werden, so Sonja Uhl. In ihrem Schaufenster des Spielwarenladen Swars stehen nur Feuerwerksattrappen. So verlangen es die Vorschriften. Die Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) prüft die pyrotechnische Gegenstände und lässt diese unter einer BAM-Nummer zu. In ihr sind die Art des Feuerwerkkörpers, der Hersteller und das Abgabealter codiert. Auch Sonja Uhl warnt vor illegalen und in der Umgangssprache "Polen-Böller" genannten Feuerwerkskörpern: Diese könnten ganze Gliedmaßen abreißen.

Der Wirtschaftskontrolldienst überprüft den Warenbestand und schaut auch in den Verkaufsräumen nach der Lagerung der Feuerwerkskörper. Offen verkaufte Böller dürfen nur hinter Glas angeboten werden. Das Spielwarengeschäft Swars verkauft Feuerwerkskörper auch in kleiner Stückzahl. Bei Kindern seien die Knallteufel sehr beliebt. Jugendfreie Artikel sind auf sich drehende und fliegende Leuchteffekte hin konstruiert. Im Gegensatz zu einzelnen Raketen seien Bombetten im Gebrauch sicherer, so die Spielwarenhändlerin. In Bombetten werden mehrere Feuerwerksraketen mit einem Verzögerungszünder hintereinander abgegeben. Zündler schießen hingegen ihre Raketen einzeln ab, scherzt Uhl. Sie empfiehlt die einzelnen Raketen fest und senkrecht nach oben auszurichten. Viele Raketenunfälle würden geschehen, wenn Irrläufer in die Menschenmenge flögen, warnt Sonja Uhl.

In den 1960er Jahren benötigten die Händler noch einen eigenen Sprengstoff-Schein für den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Sonja Uhl erinnert sich noch an die Kunden-Schlangen vor dem Spielwarengeschäft. Damals war der Verkauf nur am Silvestertag gestattet. Ihren Hund schützt sie übrigens in der Nacht zum neuen Jahr im lärmgeschützten Badezimmer.