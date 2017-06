Radolfzell Sieben Schwaben Speaker plädieren für neue Unternehmenskultur

Vortragsredner der Sieben Schwaben Speaker widmen sich den Themen Burn-Out, Arbeitszufriedenheit und Kreativität. Ihr Fazit: Unternehmen richten mit vermeintlicher Effizienz oft auch finanziell mehr Schaden an als dass sie Nutzen schaffen.

Wenn das Märchen über die sieben Schwaben die Volksgruppe als tölpelhaft diskreditiert, so sind deren Fürsprecher – die Sieben Schwaben-Speaker – zutiefst davon überzeugt, dass Schwaben schlaue Leute sind, die ihre Klugheit nur geschickt verbergen – weil es ihnen einen Standortvorteil einbringe. Mit einer Benefiz-Vortragsabend im Milchwerk setzte sich der Verein Sieben Schwaben Speakers, dessen Vortragsredner ökonomische und soziale Phänomene beleuchten, unter anderem für eine neue Unternehmenskultur ein. Neben der Volkskrankheit Burn-Out richte die aktuelle Unternehmerkultur einen volkswirtschaftlichen Schaden von 99 Milliarden Euro jährlich an, schätzt Unternehmensberaterin Christiane Nill-Theobald. Kreativitätsexperte Nils Bäumer lieferte in seinem Vortrag einen möglichen Grund: aus Gewohnheit. Und: Weil man nichts anderes kennt. Fünf Redner wendeten sich mit ihren Vorträgen an Interessierte, die ihren Unternehmen und Leben neue Akzente geben wollen. Der Erlös ging an den Radolfzeller Verein Lach-Falten.

Rednerin Tanja Köhler sprach über Mut und Veränderungen in der Mitte des Lebens. "Dringlichkeit, Ziel und Umsetzung" sei die Strukturformel für eine Veränderung. Fehle es an nur einem der Faktoren, würde der Prozess scheitern. Die Generation, die derzeit in der Mitte ihres Lebens stehe, lasse sich in Betrieben nur schwer bewegen. 50-plus-Programme in Unternehmen sollten den Faktor Krieg berücksichtigen. Denn die Kinder von Kriegsflüchtlingen seien meist zwischen sich widerstreitenden Werten zerrissen.

Arbeitszufriedenheit scheint in deutschen Unternehmen ein Fremdwort zu sein, so Christiane Nill-Theobald. Der Engagement-Index 2016 weise einen Anteil von 16 Prozent an "inneren Kündigungen" auf, die große Masse mache Dienst nach Vorschrift. Nur 16 Prozent hätten eine emotionale Bindung an den Betrieb. Geschäftsführer würden zwar das Prinzip des Zufriedenheitsmanagements kennen, jedoch nur bei ihren Kunden: gesunder Kundenstamm, Cashflow und Rendite. Derselbe Dreiklang könne auch Unternehmungen dienlich sein, Arbeiter zum Brennen und nicht zum Ausbrennen zu bringen.

"Was versperrt den Weg?", fragte sich Emanuel Koch: Wären Probleme bei der Umsetzung logischer Natur, hätten wir sie bereits gelöst. Sie lägen somit abseits der Logik. Emanuel Koch vermutet hinter dem Phänomen Gewohnheiten, der Griff zur falschen Strategie und oftmals auch das Schmerzgedächtnis. Angst sei menschlich. Koch plädiert auf ein Belohnungssystem für den Mut: Es gebe keine Sicherheiten, aber ein Aushalten der Unsicherheit – danach gehe es einem wieder gut.

Denise Maurer machte sich gleich in den ersten zehn Sekunden ihres Auftritts unbeliebt. Demonstrativ verspielte sie ihre Sympathie. Der erste Eindruck sei zwischen drei und 30 Sekunden gefällt. Und aus einer Schublade wieder herauszukommen sei anstrengend, erklärte Maurer. Zu 75 Prozent falle die Körpersprache ins Gewicht, nur fünf Prozent der Inhalt des Gesprochenen. Feedback einholen ist ihre Devise und Posen, die diskret den Raum einnehmen. Lieber Fragen stellen als erzählen, denn Fragende würden das Gespräch führen.

Nils Bäumer sprach in seinem Vortrag über Kreativität. Für ihn ist Kreativität die Fähigkeit von einem Problem zu einer Lösung zu kommen. Deutschland sei problem- und mit ihm auch schuldfokussiert und damit weniger lösungsorientiert. Statt einem Nein oder Aber könne man Gesprächspartnern ein "das ist gewagt" entgegensetzen. Kreative fragten sich nie nach der Umsetzung, sagte Krämer. Die Frage nach dem Wie gehöre nicht zum Prozess der Kreativität. Gewohnheit stabilisiere zwar Verhaltensprozesse, doch die Routinen seien auch immens aufwendig, wenn man sie wieder abschaffen wolle.

Der Verein

Die Sieben Schwaben Speaker begreifen sich als ein Förderverein zur Unterstützung von sozialen Vereinigungen, Einrichtungen und Projekten und sehen sich als Förderer von Wissenschaft und Forschung, der Jugend- und Altenhilfe sowie der Kunst und Kultur. Laut Satzung verwirklichen sie dies durch wissenschaftliche, gesundheitsfördernde und kulturelle Veranstaltungen. Die Speaker treten zwei Mal im Jahr auf und spenden ihre Einnahmen an gemeinnützige Vereine. (gla)