Radolfzell Sie hat viele Ideen für die Arbeit im Jugendgemeinderat

Die Radolfzellerin Marie Renz will Menschen helfen und ihre Vorstellungen zur Entwicklung der Stadt einbringen. Außerdem hat sie noch einen großen Traum.

Marie Renz hat viele Interessen. Eines davon ist Helfen. In der Schule sah sie Plakate zur Wahl des Jugendgemeinderats, und ihre Klassenlehrerin an der Teggingerschule überzeugte sie, zu kandidieren. Jetzt ist sie gewählt und bereit etwas zu verändern. Die 16-Jährige Radolfzellerin, die in ihrer Freizeit gerne segelt und ins Fitnessstudio geht, hat viel vor. Sie will mehr Freizeitangebote für Jugendliche schaffen. "Außerdem fände ich einen Flohmarkt für Jugendliche ab 14 eine gute Sache", sagt sie. Doch auch der Stadtfrieden liegt ihr am Herzen. "Vielleicht könnte man einen Ort schaffen, an den Jugendliche hingehen können, ohne die Anwohner zu stören." Die aktuelle Situation im Stadtgarten gefällt der Schülerin nicht. Außerdem müsste dringend etwas gegen die Vermüllung getan werden, so Marie Renz. Marie ist bekennende Umweltschützerin. Einer ihrer Hunde habe mal von herumliegendem Müll gefressen und sei krank geworden, erklärt sie ihre Aversion gegen Umweltverschmutzung

Die Arbeit im Rat lässt sie nun aber erst mal auf sich zukommen. Von Kommunalpolitik hat Marie noch wenig konkrete Vorstellungen. Was sie weiß, ist, dass sie Menschen helfen will. Ihre Oma fahre alle zwei Jahre im Rahmen eines Hilfsprojektes nach Indien, erzählt sie. So ist es einer von Maries großen Träumen, dort einmal ein Frauenhaus zu eröffnen. Die Umwelt und soziale Fragen liegen ihr am Herzen. Doch darüber vergisst sie nicht das Regionale. Viele junge Leute wünschten sich einen zusätzlichen Grillplatz und mehr Möglichkeiten zum Feiern.

Was sie am Ende tatsächlich umsetzen könne, sei noch nicht sicher. Aber auf jeden Fall habe sie den Wunsch zu helfen und Dinge zu verändern. Nach den Sommerferien wird Marie die zweijährige Wirtschaftsfachschule besuchen. Zu ihrer beruflichen Zukunft hat sie schon Vorstellungen. "Wenn ich ein Einser-Abi schaffe, dann möchte ich Medizin studieren. Ansonsten wäre Lehramt für Deutsch und Geschichte mein Favorit."