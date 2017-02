Radolfzell Seniorenrat pocht auf Belegungsrechte im Seevillenpark

Gemeinderatsfraktionen in Radolfzell wollen alle Unterlagen der Stadtverwaltung sichten

Radolfzell – Der Seniorenrat der Stadt Radolfzell hat ein Positionspapier zum Umgang mit den Belegungsrechten im Seevillenpark und der geplanten Bebauung des Pfeiffer Marine Areals in der Josef-Bosch-Straße vorgelegt. Nachdem eine erste Vergabe für elf Wohnungen über ein vorgeschlagenes Erstkaufsrecht in den Häusern eins und zwei im Seevillenpark gescheitert ist, will die Stadt nun mit dem Investor ein Belegungsrecht für 15 Wohnungen im angrenzenden Bauprojekt Residenz am See aushandeln.

Ein schlechter Handel findet der Seniorenrat, er pocht auf das Erstkaufsrecht im Seevillenpark. Dort hat die Stadt ein Erstkaufsrecht mit einem festgelegten Preis von 3000 Euro pro Quadratmeter. Der Seniorenrat hat das Exposé des Investors gewälzt und hat eine erhebliche Preisdifferenz zwischen dem Festpreis für die Stadt und dem Angebot für freie Interessenten festgestellt: „Sollte die Umsetzung unterbleiben, verfällt ein Preisvorteil von 850 Quadratmetern mal 2000 Euro oder rund 1,7 Millionen Euro, den die Stadt für ihre Bürger verhandelt hat.“

Der Seniorenrat hat nun von den Fraktionen im Gemeinderat gefordert, dass sie die Umsetzung des Erstkaufsrechts im Seevillenpark verfolgen oder eine Vertragsstrafe in Höhe des verloren gegangenen Preisvorteils einfordern sollten. Die Stadträte haben reagiert und CDU-Stadtrat Christof Stadler hat in der Gemeinderatssitzung einen von allen Fraktionen unterschriebenen Antrag eingebracht.

Die Verwaltung soll die Vorgänge um die Vergabe der Belegungsrechte und deren Nichtwahrnehmung und dem „scheinbaren Ausgleich“ im neuen Projekt lückenlos aufklären und schriftlich vorlegen: „Die Nichtwahrnehmung von Belegungsrechten erstaunt, da sich offenbar über 40 Bewerber gemeldet hatten, von denen keiner zum Zug kam“, verlas Stadler die Erklärung. Der vorgesehene Tausch der Erstkaufsrechte im Seevillenpark mit Belegungsrechten in der geplanten Residenz am See auf dem Pfeiffer Marine Areal stehe in keinem Verhältnis.

Oberbürgermeister Martin Staab gab gestern auf Anfrage eine erste Einschätzung der Thematik ab: „Das ganze Verfahren ist etwas kompliziert.“ Nachdem die ursprünglich beteiligten Vereine für das integrative Wohnprojekt im Seevillenpark von ihren Kaufabsichten zurückgetreten seien, habe die Stadt das Erstvorschlagsrecht für Käufer ausgeschrieben: „Zwischen 30 und 40 Interessenten haben sich gemeldet.“ Elf seien dann nach einem sozialen Punktesystem für das Erstkaufsrecht vorgeschlagen worden. „Allerdings hat uns der Investor auf ein fehlendes Kriterium hingewiesen, es wurde versäumt, nach dem Einkommen zu fragen“, erläutert OB Martin Staab. So hätten Interessenten ihre Bewerbung bei der Stadt abgegeben und gleichzeitig beim Investor direkt nach einer Wohnung nachgefragt, so sei es zu einer Ablehnung gekommen. „Am Ende hat keiner gekauft“, so Staab.

Für den OB ist das Erstkaufsrecht „ein schwaches Instrument“, wenn es darum geht, das Ziel integratives Wohnen zu verwirklichen. „Deshalb würden wir es gerne in ein Belegungsrecht zu einer garantierten Miete tauschen.“ Der Investor habe dies für 15 Wohnungen und einem Zeitraum über zehn Jahre für das Bauprojekt „Residenz am See“ vorgeschlagen, der Gemeinderat habe in seiner Ausschusssitzung im November einen Zeitraum über 20 Jahre vorgeschlagen. Staab: „Das würden wir gerne verhandeln, um die Zielsetzung integratives Quartier erreichen zu können.“

Der Investor beider Projekte ist die Schweizer Immo Projekt GmbH, er hat kurz vor der Sitzung seine eingereichten Pläne für den vorhabenbezogenenen Bebauungsplan Josef Bosch-Straße, also der Seeresidenz, zurückgezogen. Er wolle seine Pläne noch einmal überarbeiten, nachdem ihm die Baurechtsbehörde signalisiert habe, dass das Projekt in der im Planungsausschuss vorgelegten Dimension mit fünf Geschossen nicht genehmigungsfähig sei.

Xaver Müller vom Team des Seniorenrats stellt klar, dass das Positionspapier keine Verurteilung in irgendeine Richtung sein soll: „Wir wollen aufzeigen, dass Handlungsbedarf besteht.“ Der Gemeinderat habe für dieses Quartier viele Diskussionen geführt, wie die Wohnungspolitik in der Stadtentwicklung aussehen sollte. „Leider ist davon nichts übrig geblieben.“ Jetzt dürften nicht auch noch die beiden Bauprojekte vermischt werden.

Integratives Wohnen

Auf dem Gelände des Seevillenparks wollte die Stadt Radolfzell Ziele des „integrativen Wohnens“ verwirklichen. Unter integrativem Wohnen versteht man das Zusammenleben von Jung und Alt, Familien und Alleinstehenden in einer Wohnanlage. Senioren sollen dort auch weiter selbstständig in der Gemeinschaft wohnen und leben können. Angebote, die beim integrativen Wohnen dazugehören, sind zum Beispiel Dinge wie Barrierefreiheit und Gemeinschaftsräume.