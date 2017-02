Radolfzell Seetorquerung: Geht es künftig drunter oder drüber?

Die Planung für die Seetorquerung geht zweigleisig weiter: Eine schmalere Variante wird geplant, außerdem wird gleichzeitig ein Wettbewerb für eine Brückenlösung ausgelobt.

In kleinen Schritten geht es bei der Seetorquerung weiter. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend beschlossen, eine schmalere Variante planen zu lassen und einen Wettbewerb für eine Brückenlösung auszuloben (Details siehe Infokasten). Das entspricht den Beschlüssen aus dem November, als sich das Gremium in großer Einmut auf dieses Vorgehen einigte. Dieser Konsens geriet jedoch am Dienstagabend kurz ins Wanken – die Debatte wurde wieder einmal emotional geführt und die Stadträte bleiben auch weiter ihren Lieblingsvarianten treu. Das sind die Erkenntnisse aus der jüngsten Sitzung:

Die Vorzugsvariante ist nicht vom Tisch: Der Antrag von Dietmar Baumgartner (Freie Wähler), die Variante mit 8,50 Meter Breite zu streichen, wurde abgelehnt.

Es geht nicht ganz ohne die Bahn: Für eine Brückenlösung über die Gleise hat die Bahn auf Anfrage der Stadtverwaltung Korridorpläne zur Verfügung gestellt. Diese legen fest, wo ein Brückenbauwerk nach Angaben der Bahn möglich wäre. Allerdings wurden nur Korridore etwa auf Höhe der jetzigen Unterführung und etwas weiter westlich angegeben. Besonders die FGL legt Wert auf eine Brückenlösung östlich der Unterführung, also am Ende der Bahngleise Richtung Postpakethalle. Erst wenn die Unterlagen von der Bahn vorliegen, kann auch der Wettbewerb für eine Brückenlösung ausgeschrieben werden – vorausgesetzt, die Bahn hält eine Brücke dort für möglich.

Eine Seebrücke hat momentan keinen Rückhalt: Aus den Fraktionen war mehrheitlich Ablehnung gegen den von OB Martin Staab ins Spiel gebrachten Vorschlag einer Seebrücke ohne Anbindung an die Bahngleise zu hören. Es sei schön, wenn der OB eigene Ideen entwickelt, hielt ihm Christof Stadler (CDU) zugute. Einzig Richard Atkinson (FDP) wollte die Brücke sofort umgesetzt sehen, der Antrag wurde jedoch mit Gelächter quittiert und abgelehnt.

Es wird weiter parallel geplant: Alle Varianten sind weiter auf dem Tisch. Breite Unterführung, schmale Unterführung, Brücke mit und ohne Anschluss an die Gleise. Klar wurde auch, dass es für alle Varianten starke Verfechter gibt und die Lager sich eigentlich nicht aufeinander zu bewegen. "Ich bin ein Vorzugsvariantler", sagt zum Beispiel Helmut Villinger (CDU) offen. Siegfried Lehmann (FGL) ärgerte sich darüber, dass der Konsens vom November zu bröckeln begann. Das bezog sich auf den Antrag Walter Hillers (Freie Wähler), ein Ingenieurbüro mit drei Varianten einer Brücke zu beauftragen. Dieser Antrag fand aber keine Mehrheit.

Kosten zu beziffern bleibt schwierig: "Kostenklarheit gibt es nur bei einer konkreten Planung", sagt OB Staab. "Die Alternativen werden nicht vergleichbar sein." Auch Fördermöglichkeiten für eine Brücke müssen erst geklärt werden, so Thomas Nöken vom Dezernat Umwelt, Planen, Bauen.