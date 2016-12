Radolfzell Seetorquerung: Bahn bestreitet eine Finanzzusage

Die Deutsche Bahn geht in Sachen Seetorquerung auf Konfrontationskurs zur Stadtverwaltung: Von eine Finanzzusage für das Bauprojekt will man im Unternehmen nichts wissen. Radolfzells Oberbürgermeister Martin Staab bleibt bei seinen Auskünften: Er spricht weiter von mündlichen Zusagen des Unternehmens.

Hat die Bahn eine Finanzierungszusage für die Seetorquerung gegeben oder hat sie es nicht? Martin Staab, Oberbürgermeister der Stadt, wurde zeitweise nicht müde zu betonen, er sei guten Mutes, dass Geld von der Bahn fließe. Sven Hantel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg und damit relativ weit oben in der Bahn-Hierarchie, sagt nun, dass weder schriftlich noch mündlich eine solche Zusage gemacht worden sei – eine Information, die er auch schriftlich gibt.

Rückblick: Martin Staab erklärt im März 2015, er sei zuversichtlich, dass sich die Bahn an den Kosten der Seetorquerung beteilige – eine Aussage, die er mehrfach wiederholt, auch im Vorfeld des Bürgerentscheids im September 2015. Später berichtet der Verwaltungschef, es habe mündliche Zusagen gegeben, die Summe von zwei bis fünf Millionen Euro habe im Raum gestanden. Das Ende dieser Gedankenspiele kommt Anfang Juli 2016. Die Bahn erteilt mit einem Brief an die Stadtverwaltung einer finanziellen Beteiligung, die über das Bahnhofsmodernisierungsprogramm hinausgeht, eine endgültige Absage. Kurz darauf distanziert sich auch der OB von dem Projekt. Von einem vehementen Befürworter der Vorzugsvariante wird er zu einem Kritiker. Seine Begründung: Nachdem die erhofften Millionen der Bahn doch ausbleiben, sei sein Finanzierungskonzept für die Vorzugsvariante mit völlig neuer Unterführung nicht mehr tragfähig.

Doch gab es diese Zusage der Bahn tatsächlich? Sven Hantel, der Konzernbevollmächtigte, sagt ganz klar: Nein. Bevor er am 1. Mai 2015 seinen jetzigen Posten antrat, war Hantel Regionalleiter Südwest bei DB Station und Service und damit zuständig für die Personenbahnhöfe gewesen. Er ist mit dem Projekt Seetorquerung lange vertraut. Und schreibt nun: "Die Bahn hat schon beim Entstehen der Projektidee eine klare Haltung dazu bezogen, dass eine finanzielle Beteiligung nicht möglich ist, und dies in allen Planungsphasen bis heute immer wieder schriftlich und mündlich zum Ausdruck gebracht. Zuletzt mit Schriftverkehr aus den Jahren 2015 und 2016." Am Telefon sagt er: Für die Bahn sei die Seetorquerung immer ein städtebauliches Projekt gewesen, über das Bahnhofsmodernisierungsprogramm hinaus habe man eine Beteiligung immer ausgeschlossen.

Die Bahn habe vor allem kein Vorbild für andere Städte schaffen wollen, sagt Hantel am Telefon – denn in Konstanz habe es gleichzeitig ein ähnliches Thema gegeben. Trotzdem stellt sich die Frage, warum man in der Stuttgarter Chefetage der Bahn so lange geschwiegen hat. Hantel dazu: Die Linie sei klar gewesen. Erst als die Bahn als Verhinderer der Seetorquerung dagestanden habe, sei der Punkt erreicht gewesen, an dem man habe reagieren wollen. Bis dahin habe er keine Veranlassung gesehen, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Und der OB? Immerhin steht der Vorwurf im Raum, er habe öffentlich nicht die Wahrheit gesagt. Martin Staab­ bleibt in einer neuerlichen schriftlichen Stellungnahme bei seinen bisherigen Auskünften: "Zwei Vertreter der Bahn haben – unabhängig voneinander – eine Kostenbeteiligung der Bahn in Aussicht gestellt; der eine in nicht-öffentlicher Sitzung, der andere telefonisch." In der nicht-öffentlichen Ratssitzung am 26. Februar 2015 vor ungefähr 20 Stadträten sei auch die Zahl zwischen zwei und fünf Millionen Euro genannt worden. Mehr könne er dazu aber nicht sagen, so Staab weiter. Und zwischen dem 13. März und dem 26. März 2015 habe er ein Telefonat mit einem hochrangigen Bahn-Mitarbeiter geführt: "In diesem Telefonat wurde gesagt: 'Wir werden Sie nicht hängen lassen'." Zum Vorwurf, der in Hantels Aussage steckt, gibt es keine wirkliche Reaktion.



Was der Vorgänger sagt

Schon Martin Staabs Vorgänger Jörg Schmidt, von 2000 bis 2013 im Amt, war mit dem Thema Seetorquerung betraut – und hat nach eigener Aussage jahrelang mit der Bahn verhandelt. Eine Zusage, dass sich die Bahn finanziell daran beteiligt, habe er nie bekommen, weder mündlich noch schriftlich, sagt er heute am Telefon. Auch er sei mit dem damaligen Konzernbevollmächtigten im Gespräch gewesen. Und: "Ich war sehr überrascht von der Ankündigung meines Nachfolgers, dass die Bahn sich bewegt habe."