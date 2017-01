Radolfzell Seebrücke als Seetorquerung: "Es ist eine Alternative"

Der Vorschlag einer Seebrücke kommt unterschiedlich an. Viele Bürger wünschen eine rasche Lösung.

Es ist eine neue Idee, die Oberbürgermeister Martin Staab in die Debatte geworfen hat: eine Seebrücke als See-Überquerung anstelle der geplanten Unterquerung. Angaben zu Kosten und Realisierbarkeit der Seebrücke gibt es noch nicht. Aber was halten die Radolfzeller bei einem ersten Blick von dem Vorschlag?

Hedwig Tannert findet die Idee bei einer raschen Betrachtung nicht schlecht. "Mein Mann und ich gehen fast täglich dort spazieren. Bisher hat es nicht geklappt mit der Querung. Ob man nun oben herum oder unten herum an den See gelangt, ist mir gleich." Wichtig sei ihr, dass sie Treppen vermeide. Anja Hensler wiederum kann sich mit dem Entwurf gar nicht anfreunden. "Ich finde die Brücke an der Stelle deplatziert, sie passt nicht dort hin. So mitten in der Stadt sieht es nicht schön aus." Eine Querung, die barrierefreien Zugang zu Bahnhof und See ermöglicht, wäre ihr wichtig, "aber nicht so". Anneliese Strass, 84 Jahre, setzt sich schon lange mit der Debatte um die Seetorquerung auseinander. Sie ist dem neuen Vorschlag gegenüber nicht abgeneigt: "Mein Mann und ich fanden die Vorzugsvariante gut. Ich könnte mir nun auch die Brücke als Lösung vorstellen. Wenn ich Anwohner wäre, fände ich es aber keine gute Idee", schmunzelt sie. Auch Petra Kaiser findet die neue Variante ansprechend. "Es ist eine Alternative", sagt die Sozialpädagogin, "Es muss einfach mal etwas passieren. Die Brücke wäre besser als gar nichts." An der jetzigen Unterführung müsse man aber arbeiten, in dem Zustand könne man sie nicht lassen. Katja Schmitt sieht ebenfalls dringenden Handlungsbedarf. "Schlecht ist die Idee nicht", sagt die Verkäuferin, allerdings wirke eine Brücke mitten in der Stadt etwas seltsam. "Es wäre aber auch schön, wenn sich am Bahnhof etwas ändert."

Martin Schäuble hat sich schon oft und ausgiebig in die Diskussion um die Seetorquerung eingebracht. Er hält seinen Kommentar daher knapp: "Die Prämisse war einmal die freie Sicht auf den See. Das erfüllt die neue Variante nicht. Eine Möglichkeit ist es sicher." Dann fügt er doch hinzu: "Hätte man die Querung vor zehn Jahren gebaut, wäre sie fertig und zur Hälfte bezahlt." Elisabeth Schuber ist als Inhaberin des Taschengeschäfts gegenüber dem Bahnhof direkt betroffen. Sie ist skeptisch bezüglich einer Brücke. "Den See sieht man so nun nicht. Und am Bahnhof müsste man etwas verändern. Eine Lösung ist es nur, wenn man an den See will."

Seetorquerung

Seit mehr als zehn Jahren wird über die Seetorquerung diskutiert. 2015 gab es eine Bürgerbefragung, 55 Prozent der Befragten sprachen sich für die Vorzugsvariante aus, für die sich Verwaltung und Gemeinderat entschieden hatten. Im Sommer 2016 zog OB Martin Staab seine Unterstützung zurück, weil die Bahn sich nicht finanziell beteiligte. Nun hat der OB den Vorschlag einer Seebrücke ins Spiel gebracht. Der Bahnhof bleibt dabei außen vor.