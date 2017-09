Radolfzell Seebad Radolfzell: Gäste kritisieren den Sanierungsstau

Grundsätzlich sind viele mit der Anlage zufrieden. Dass sich aber Verwaltung und Gemeinderat nicht auf eine Modernisierung der Anlage einigen können, stößt auf Unverständnis. Nutzer verweisen auf die neu sanierten Bäder auf der Höri als Vorbilder

Radolfzell – Im vergangenen Jahr offenbarte eine Veranstaltung des SÜDKURIER im Seebad Radolfzell die Wünsche der Nutzer hinsichtlich der Anlage. Die langjährige Diskussion im Gemeinderat über die Zukunft des Seebades und wenige konkrete Verbesserungen vor Ort sorgten für Unmut bei den Stammgästen.

Im Juli 2017 standen die Strandbäder der Stadt wieder auf der Tagesordnung im Gemeinderat. Dort ging es darum, ob das Seebad künftig als gebührenpflichtiges Ruhebad für Senioren geführt werden soll. Diese von der Verwaltung favorisierte Lösung, die das Strandbad auf der Mettnau zudem kostenlos sah, wurde vom Gemeinderat nicht getragen. Die langatmigen Debatten gehen also vorerst weiter.

Die Stammgäste des Bades quittieren die Fortführung der Diskussionen bei einem gleichzeitigen Stillstand des Bestandes mit einem Kopfschütteln, wie sich in Gesprächen vor Ort zeigte. "Schauen Sie sich die Gebäude doch an. Die haben doch einen Knall. Für die Auswärtigen soll das Baden umsonst sein, und wir, die die Steuern zahlen, sollen fürs Baden bezahlen", ärgerte sich Leony Kienzle über den Vorschlag der Verwaltung. Die Rentnerin geht gerne und oft in das Seebad, um dort die sonnigen Tage des Jahres zu verbringen. Den dringendsten Bedarf sieht sie in einer Sanierung der Gebäude im Bad. Dabei favorisiert sie den Neubau des Komplexes, so wie er schon einmal von den Mitgliedern der Grünen im Gemeinderat vorgeschlagen wurde. Darin werden die bestehenden Betonbauten aus den 50-er Jahren durch luftigere Holzkonstruktionen ersetzt. Ebenso werden von Leony Kienzle warme Duschen gewünscht. "Dafür würde ich auch gerne zahlen", sagt sie.

Mit ihren Wünschen und Vorschlägen liegt die Rentnerin praktisch auf einer Linie mit Yüksel Stein, dem Pächter der Anlage. Der ehemalige Stadtrat leitet seit 28 Jahren das Seebad, früher auch das Strandbad und spricht sich ebenfalls für eine dringende Sanierung der Gebäudeelemente aus. "Das Dach muss unbedingt gemacht werden, es ist undicht. Am liebsten wäre mir natürlich ein Neubau. So eine Lösung ist immer besser", sagt er. Im Hinblick auf den Eintrittspreis gibt er sich offen, wenngleich Yüksel Stein eine klare Präferenz hat: "Ich könnte mit und ohne Eintritt leben. Allerdings sinkt die Qualität der Anlage ohne den Eintritt wahrscheinlich. Wer macht dann sauber und führt die Badeaufsicht?" Auch er beklagt die Dauer des Prozesses: "Das scheint unser Schicksal in Radolfzell zu sein. Politische Entschlüsse sind hier nicht einfach", sagt er aus eigener Erfahrung im Gemeinderat.

Stammgast Jürgen Thum ist trotz einiger Mängel im Seebad grundsätzlich zufrieden mit der Anlage. Er weist allerdings auf eine Gefahrenquelle auf dem Steg hin. Dieser ist auf den letzten Metern durch kein Geländer gesichert, so dass unaufmerksame Nutzer zwischen den Steg und die Prallmauer auf der Westseite gelangen könnten. Obwohl ihm persönlich die kalten Duschen in den Sanitäranlagen ausreichen, sieht er nicht neidlos auf die Bäder am gegenüber liegenden Seeufer. "Wenn man sich die Bäder auf der Höri ansieht und was dort passiert – und bei uns passiert gar nichts", kommentiert er das Prozedere. Dabei wäre Jürgen Thum dazu bereit, sogar noch etwas mehr für das Bad seiner Wahl zu zahlen. "Ich würde sogar noch die Hälfte mehr als bisher für das Jahresabo bezahlen".

Zum Bad

Das Seebad ist das kleinere der Strandbäder auf der Mettnau und liegt im vorderen Bereich der Halbinsel. Die Anlage erstreckt sich auf einem schmalen Streifen. Bis vor wenigen Jahrzehnten badeten Männer und Frauen noch getrennt. In den Betongebäuden befinden sich die Räumlichkeiten der DLRG. (ja)