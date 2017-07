Radolfzell Schulleiterin Heller sagt: Keine Angst vor dem G 8

Am Friedrich-Hecker-Gymnasium (FHG) in Radolfzell kämpft Schulleiterin Ulrike Heller zwar zeitweise mit der Sonne, sie empfiehlt aber grundsätzlich: "Keine Angst vor dem achtjährigen Gymnasium"

Frau Heller, Sie sind jetzt drei Jahre Schulleiterin am Friedrich-Hecker-Gymnasium, wie fällt die Rückschau aus?

Ich blicke auf drei arbeitsintensive Jahre zurück. Es ist aber Arbeit, die sich gelohnt hat. Bei meiner Bewerbung hat man mich im Gemeinderat gefragt, ob ich vorhabe, das Gymnasium wieder in die Stadt zu tragen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen: Wir haben sehr viele Kooperationen wiederbelebt, zum Beispiel arbeiten wir mit ZF TRW sehr intensiv zusammen, im Krankenhaus setzen Schüler ein Projekt um, dazu kommen Kooperationen mit dem Jugendblasorchester und der Musikschule, auch die Zusammenarbeit mit Radolfzeller Firmen funktioniert. Zudem haben wir eine sehr gute Unterstützung von der Messmer-Stiftung erfahren.

Fühlen Sie sich dem Namensgeber ihrer Schule und badischen Revolutionär Friedrich Hecker in besonderer Weise verbunden?

Da gibt es schon etwas. Das Gymnasium ist 100 Jahre alt, ich bin die erste Frau, die hier in dieser Position ist, und das als Westfälin hier im Badischen. Ich würde sagen, Herr Friedrich Hecker wäre stolz, wenn er sehen würde, wie liberal und offenherzig mich die Badener hier in Radolfzell angenommen haben.

Die Projekttage zum Schluss des Schuljahres haben das Motto "Farbe bekennen, Gesichter zeigen". Was wollen Sie damit vermitteln?

Wir wollen damit zeigen, dass Schule nicht nur ein Ort des Lernens und Wissens ist, sondern auch des sozialen Lernens. Die Projekte sind so gestaltet, dass die Schüler ganz verschiedenen Alters sich in verschiedenen Gruppen finden. Alle verschiedenen Interessen von Musik, Kunst, Kochen, Nähen, Backen oder Sport sind einbezogen. Man kann Schule als Gemeinschaft erleben. Das Tolle ist: Es machen Schüler Projekte, Kollegen machen Projekte, Eltern machen Projekte, das ist wirklich eine Arbeit der ganzen Schulgemeinschaft und damit ein sehr gutes soziales Projekt. Wir stehen auch dazu, dass wir Farbe bekennen und uns in der Öffentlichkeit zeigen und soziale Verantwortung übernehmen.

Wirkt sich diese Einstellung auf die Anziehungskraft des Friedrich-Hecker-Gymnasiums aus?

Auf jeden Fall ist es so, dass wir in den fünften Klassen einen sehr hohen Zulauf haben, höher als in den vergangenen Jahren. Wir haben mittlerweile 112 Anmeldungen, das bedeutet, wir starten vierzügig. Wir bekommen vom Elternbeirat auch gespiegelt, dass Eltern und Schüler der jetzigen fünften Klassen sehr zufrieden sind und dass sie deshalb unser Gymnasium weiterempfohlen haben.

Wie sieht es denn in der Oberstufe aus? Spüren Sie in einem G 8-Gymnasium mit acht Klassen den Konkurrenzdruck der Gymnasien, die das Abitur mit einem Jahr mehr anbieten?

Die Oberstufe ist im Moment noch das große Problem. Nach der Klasse Neun, aber auch nach der Klasse Zehn sind es relativ viele Schüler im Verhältnis zu früher, die an berufliche Gymnasien wechseln. Die Schüler erhoffen sich über den Weg des G 9 einfach eine Erleichterung.

Wie behaupten sie sich in diesem Umfeld? Viele private Schulen wie die Schloss-Schule Gaienhofen bieten immer mehr Züge mit dem neunjährigen Gymnasium an, auch in Stockach gibt es ein klassisches G 9-Gymnasium. Was sagen Sie Eltern, warum sie ihre Kinder auf das FHG schicken sollen?

Am liebsten würde ich Ihnen diese Frage von ehemaligen Abiturienten beantworten lassen, die rückblickend oft sagen, dass sie in vielen Fächern wesentlich leichter an der Universität zurechtgekommen sind als ihre Kommilitonen von beruflichen Schulen. Gleichzeitig würde ich sagen, dass man an unserer Schule definitiv lernt, mit Stoff und Methodik umzugehen, sodass man auch am G 8 sehr gut bestehen kann. Die Abschlussjahrgänge der vergangenen drei Jahre zeigen, dass die, die hier bleiben, keine Angst vor dem Abitur haben müssen. Wir garantieren für eine hervorragende Allgemeinbildung gepaart mit Wissen um gesellschaftliche Verantwortung.

Was würden Sie sich von Ihrem Schulträger – das ist die Stadt Radolfzell – wünschen, damit das Friedrich-Hecker-Gymnasium noch besser ausgestattet ist?

Ich muss sagen, dass wir mit dem Schulträger sehr gut zusammen arbeiten. Wir bekommen sehr viel Unterstützung, da bin ich sehr dankbar. Ich weiß aber auch, dass die Kassen der Stadt Radolfzell leer sind. Dennoch haben wir ein bauliches Problem, das uns fast täglich ins Schwitzen bringt. Das Glasdach über der Aula wirkt wie ein Brennglas. Weil es sich nicht verdunkeln lässt, können viele Projekte hier nicht stattfinden. Für unsere vielen Aufführungen wäre es natürlich sehr schön, wenn man da noch nachträglich eine Beschattungsmaßnahme installieren könnte.

Ist es so schwierig, eine Jalousie auf das Glasdach zu bekommen?

Da müssten Sie im Gebäudemanagement der Stadt nachfragen, dessen bin ich mir nicht sicher.

Machen wir. Zu einem anderen Thema. Sie sind mit Familienanhang am FHG, Ihr Sohn geht hier zur Schule. Wie kommen Sie damit klar?

Das ist eine gute Frage, mein Sohn war vor mir hier an der Schule angemeldet, bevor ich vom Ausland kommend hier eine Stelle als Lehrerin bekommen und mich dann um die Schulleitung beworben habe. Wir trennen die Belange ganz strickt. Alles, was die Jahrgangsstufe meines Sohnes betrifft, macht mein Stellvertreter Dr. Marc Bornmann. Ich bin da bei keiner Konferenz dabei und halte mich komplett raus, was manchmal sicher auch etwas schwer ist, weil ich mich als Mutter vielleicht zu sehr raushalte.

Das ist für Ihren Sohn schwer?

Ja, für ihn.

Auch Ihr Hund Gordy leistet Ihnen im Büro Gesellschaft, er hat es sogar auf die Titelseite der Abizeitung "Abitheken-Umschau" 2017 geschafft. Ist das für Ihren Hund und für Sie ein Erfolg?

Ja. Das ist für uns ein sehr großer Erfolg. Immer, wenn man etwas Neues einführt, gibt es auch Widerstände. Auch hier in der Schule. Aber seitens der Eltern und auch von der Mehrheit der Kollegen bekomme ich immer wieder rückgemeldet, dass die Schüler erzählen, wie wichtig ihnen der Hund ist. Wenn jemand Liebeskummer hat oder eine schlechte Klassenarbeit geschrieben hat, kann er zu mir ins Büro kommen und einfach den Hund in den Arm nehmen und wieder gehen. Die Wirkung ist verblüffend. Das machen die Elfjährigen genauso wie die Siebzehnjährigen.

Bei diesem pädagogischen Einsatz müsste dann das Oberschulamt für das Futter von Gordy aufkommen?

Das wäre schön, nein, sämtliche Kosten wie auch die Versicherung sind natürlich über mich gedeckt. Aber dass er in meinem Büro sein darf, ist mit dem Regierungspräsidium abgeklärt.

Person und Schule