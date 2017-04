Radolfzell Schüsse aus einem fahrenden Auto mitten in Radolfzell

Schüsse aus einem fahrenden Auto mitten in Radolfzell

Die Polizei findet den Schützen in einer Gaststätte beim Bahnhof.

Dem Polizeirevier in Radolfzell wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht mehrere Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus auf ein Verkehrszeichen in der Schützenstraße gemeldet. Die Anrufer konnten nähere Angaben zum verwendeten Fahrzeug machen.

Im Rahmen der Fahndung sei wenig später im Bereich des Bahnhofs ein verdächtiger Pkw aufgefallen, auf den die Angaben zutrafen. In einer angrenzenden Gaststätte hätte eine Streife die zum Auto gehörenden Insassen feststellen können.

Bei einer anschließenden Befragung räumte einer der beiden ein, mit einer Gaspistole geschossen zu haben. Die Beamten fanden die Waffe im Fahrzeug. Eine Überprüfung im Bereich der Schützenstraße habe ergeben, dass keine Verkehrszeichen beschädigt worden seien, heißt es im Polizeibericht. Der 18-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.