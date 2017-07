Radolfzell Schüler freuen sich über Abschluss im Berufskolleg

Am Berufsschulzentrum Radolfzell haben zahlreiche Schüler ihre Fachhochschulreife bestanden.

„Design ist ein Business, in dem man mit Menschen umgehen, Ideen ausdrücken und Produkte erschaffen muss, die diese Menschen auch kaufen wollen und das möglichst online und weltweit“. Mit diesem Satz aus dem Internet eröffnete Schulleiter Norbert Opferkuch vom Berufsschulzentrum Radolfzell seine Rede zur Verabschiedung der Absolventen der Berufskollegs Fremdsprachen, Produktdesign, Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik. Damit sind die erlernten Fähigkeiten aller Schularten angesprochen. Den Schülerinnen und Schülern gratulierte er zur bestandenen Prüfung und Fachhochschulreife, dem zweithöchsten deutschen Schulzeugnis. Der Satz deute auch darauf hin, dass man in einer globalen Welt gute Kenntnisse in den Schlüsselqualifikationen Kreativität, Sprachen, kaufmännisches Denken und IT-Kompetenz in einem Team von Spezialisten einbringen müsse. Darauf setze auch die Schulart der Berufskollegs, so die Information in einer Pressemitteilung der Schule.

Eine weitere wesentliche Voraussetzung sei es, gute Wurzeln zu besitzen. Hierbei verwies er auf den Song „No Roots“ von Alice Merton. Familie, Freunde und Bekannte sowie Schule und Beruf oder eine weitere Ausbildung oder Studium würden sicher dazu beigetragen, diese Wurzeln so stark auszubilden, dass man nicht schon durch den kleinsten Sturm umgerissen werde. Neben einem hohen Wissens-IQ unterstütze emotionale und soziale Intelligenz diese Standfestigkeit. Bei der Abschlussfeier setzten David Senn am Klavier und Anna Mund mit Gitarre und Gesang aus dem Berufskolleg Produktdesign musikalische Akzente.

Viele Schüler wurden mit Preisen ausgezeichnet (siehe Infokasten). Den Designpreis erhält man mit besonders guten Noten in den Fächern Gestaltung, im Gestaltungspraktikum sowie in der Präsentation; den Realisationspreis mit herausragenden Leistungen bei der Herstellung des Abschlussprojektes. Es zählt die Entwurfsphase bis zur Herstellung des Designproduktes sowie die Erstellung einer Dokumentation und die Präsentation.

Ebenfalls verabschiedet wurden zwei Klassen des einjährigen Berufskollegs Wirtschaft. Einen Preis erhielten Sinah Reichenbach und Jacqueline Bohner; ein Lob erging an Danny Bengard, Julian-Oliver Goldschmidt, Naomi Galasso, Patricia Lang, und Joelle Plouda.

Diese Schüler haben ihren Schulabschluss in der Tasche