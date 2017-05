Radolfzell Schüler finden einen neuen Zugang zur Geschichte der Stadt

Gaienhofener Schüler gehen zum Stadtjubiläum an drei Samstagen auf eine besondere Spurensuche und machen daraus Kunst. Die Ergebnisse sind bei "Kunst in der Kaserne" zu sehen.

Spuren der Vergangenheit kann man sich nicht nur auf intellektuellem Weg nähern. Man kann es auch mit den Sinnen probieren: ganz genau hinsehen, fühlen, nachbilden. Der Kunstlehrer Antonio Zecca wollte seine Schüler der evangelischen Schule Schloss Gaienhofen an die Kunst heranführen, einen Blick fürs Detail zu entwickeln. Einen Blick für die Spuren, die Bürger, Künstler und Politiker in Radolfzell im Laufe der vergangenen 750 Jahre zusammengetragen haben. Und schließlich sollten sie daraus frei Kunst gestalten, so Zecca, der an der Aktion unter freiem Himmel sichtlich seine Freude hatte.

Das Projekt war freiwillig. Schüler verschiedener Klassenstufen haben teilgenommen. An drei Samstagen ist die kleine Gruppe der Kunstentdecker und Kunstschaffenden für je drei Stunden durch die Innenstadt gezogen. Jeder Samstag stand unter einem anderen Motto. Zunächst galt es, Strukturen zu entdecken und diese mit Papier und Bleistift abzupausen. Das Ergebnis ist bis zum 14. Juni in den Gängen der Radolfzeller Kaserne zu sehen: Abbildungen von Pflastersteinen, Wänden, Tafeln mit Inschriften, jedoch jeweils ohne Angabe der Orte, an denen sie sich befinden. Und so wird die Betrachtung der Ausstellung auch für die Besucher zu einer weiteren Spurensuche.

Am zweiten Samstag ging es um Performance. Mit ihren Körpern bildeten die Schüler Ketten, Reihen und Pyramiden. Die 13-jährige Schülerin Lilly von Bothmer hat es fotografiert. Von ihr stammen auch Fotografien, die Radolfzeller Innenstadtdetails in außergewöhnlicher Perspektive zeigen. Zum Beispiel die Pflastersteine der Seestraße im Vordergrund in Großaufnahme, während sich zu beiden Seiten die Gebäudefassaden nach oben verengen.

Am dritten Samstag wurden die gesammelten Impressionen oftmals stark farbig zu Papier gebracht. Auf ihrem Weg durch die Stadt erregte die Kunstgruppe des Öfteren die Aufmerksamkeit von Passanten. Einige waren verwundert, andere beteiligten sich an der Spurensuche, wieder andere suchten einfach das Gespräch zu den Schülern.

Die Unternehmerin und Lyrikerin Renate Endres, die die Räume der Kaserne für die Ausstellung zur Verfügung stellt, war, wie sie bei der Vernissage zugab, gespannt auf das unvorhersehbare Ergebnis des Projekts. Ihre Mitarbeiterin Imke von Bothmer hob den geschichtlichen Bogen hervor, den das Projekt schlägt. Die Spurensuche erstrecke sich von der Vergangenheit in die Gegenwart und die – vielleicht – künstlerische Zukunft der Schüler. Außerdem lobte sie den so einfach zugänglichen Weg zur Kunst, den Antonio Zecca gewählt hatte. Kunst sei eben auch die Bereitschaft zu entdecken. Sie müsse nicht immer monumental sein. Der Schülerin Anna Janbresic hat es jedenfalls gefallen: "Jetzt sehe ich mehr Muster in der Stadt", lautet ihr Fazit.

Kunst in der Kaserne

Der Standort: Vor 25 Jahren haben Renate Endres und ihr Mann Karl-Heinz das Kasernengebäude im Gewerbepark Nord gekauft. Der ehemaligen Münchner Journalistin und heutigen Lyrikerin schwebte von Anfang an vor, der sperrigen Vergangenheit der Kaserne einen künstlerischen Charakter entgegenzusetzen. Seit Jahren finden in einigen Räumen und den Fluren des Gebäudes, das zum Großteil an Firmen vermietet ist, wechselnde Kunstausstellungen statt. Mit den Ausstellungen will Endres keinen Gewinn erzielen. Der Erlös der Kunstverkäufe geht an die Künstler.

Die Ausstellung: Bis zum 14. Juni ist die Ausstellung "Spurensuche", ein Kunstprojekt von Schülern der evangelischen Schule Schloss Gaienhofen, in der Kaserne zu sehen.