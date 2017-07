Radolfzell Schüler des FHG schaffen Kunstwerke für die geriatrische Station im Krankenhaus

Vor allem bunt sollte es sein, das war eine der Vorgaben. Mit Musik aus den 50-ern versetzten sich die Schüler in die Lebenswelt der älteren Patienten. Die Bilder zieren nun die Flure der geriatrischen Abteilung

Radolfzell – Kunst offenbart immer auch die Sicht des Künstlers auf die Welt: Auf einem Bild ist der Eifelturm zu sehen, der aus dem Wasser ragt und von Farben umgeben ist. Auf einem anderen sieht der Betrachter die Mooser Wasserprozession, das Münster und Marilyn Monroe. Und auf dem dritten Bild erkennt man schließlich tanzende Menschen, die am See das Hausherrenfest zu feiern scheinen.

"Wir haben mit Musik gearbeitet, vor allem aus den 50-ern bis 70-ern", erläutert Dominique Buchtala. Die Schüler sollten die Augen schließen und sich in die Zeiten hineinversetzten, in denen die Patienten der geriatrischen Station des Radolfzeller Krankenhauses jung waren. Daraufhin schrieben die Schüler ihre Gedanken nieder, erstellten Skizzen und am Ende kamen drei farbenfrohe Bilder heraus, die den Bezug zur Heimat Radolfzell, aber auch zur Sehnsucht nach Liebe und Freiheit herstellten.

Förderverein war der Ideengeber

"Ich finde Krankenhäuser manchmal ein bisschen gruselig", gibt Kunstlehrerin Dominique Buchtala vom Friedrich–Hecker–Gymnasium zu. Doch gerade deshalb sei es ihr ein Anliegen gewesen, mehr Farbe ins Krankenhaus zu bringen. Die Grundidee stammt vom Förderverein des Krankenhauses. "Uns war schnell klar, dass wir selber nicht in der Lage sind, so etwas zu machen. Deshalb wandten wir uns an die Schule", erklärt der Vorsitzende des Fördervereins, Christoph Stetter. Materialien wie Farbe und Leinwände wurden vom Förderverein gestiftet. Die konkrete Umsetzung lag bei den Schülern von Dominique Buchtala. In drei Projekttagen malten die Schüler drei großflächige Bilder in Acryl.

Auch Achim Gowin ist von den Bildern und vor allem von der Idee angetan: "Es gibt keine Generationen, die sich besser verstehen, als die ganz Jungen und die ganz Alten. Das ist hier schon eine segenreiche Begegnung. Hoffentlich wird das Projekt fortgeführt." Auch die Patienten sind nach Angaben des Chefarztes positiv angetan von den Bildern, freuen sich über mehr Farbe im sonst vielleicht eher tristen Alltag.

An den Bildern wirkten Schüler der Klassen neun und zehn mit. Eine der Künstlerinnen meldete sich zu Wort. Elena Deufel besucht die zehnte Klasse des Friedrich-Hecker-Gymnasiums und nahm an den Projekttagen teil, freiwillig, wie sie betont. "Kunst macht mir sehr viel Spaß und es war eine schöne Vorstellung, dass das dann auch noch ausgestellt wird. Wir haben viele Ideen kombiniert und gemeinschaftlich an den Bildern gemalt. Das war schon interessant", berichtete die 16-Jährige.

Für Elena wie auch die anderen Schüler stehen jetzt erst einmal die Sommerferien an. Der Förderverein überlegt derweil schon, wie es weitergehen kann, mit Projekten dieser Art, vielleicht auch wieder in Kooperation mit der Schule.

Die Geriatrie

Die geriatrische Station ist in Radolfzell seit Februar 2015 in Betrieb. Altersmedizin ist die Fachdisziplin in der modernen Medizin, die sich um die gesundheitlichen Belange des älteren Menschen kümmert. Die behandelten Erkrankungen reichen von chronischen Herzkreislauferkrankungen bis zu Arthrose und Demenz. Die Patienten sind in der Regel über 70 Jahre alt. Leiter der Geriatrie im Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell ist Achim Gowin. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Klinische Geriatrie, Physikalische Therapie und Palliativmedizin. Im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz bestehen weitere geriatrische Schwerpunkte in Singen und in Konstanz.