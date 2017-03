Schreck am Morgen: Frau fährt Wildschwein an

Das Tier soll danach wieder in den Wald gerannt sein. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr auf der L 220, kurz vor der Weiherhofkurve, mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Laut Bericht der Polizei ist die Autofahrerin aus Richtung Singen auf der Straße gefahren, als ihr das Tier begegnete. Das Wildschwein soll nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn gestürzt, wieder aufgestanden und in das angrenzende Waldgebiet gerannt sein. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von 2000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Suche nach dem möglicherweise verletzten Tier erfolgte durch den verständigten Jagdberechtigten.