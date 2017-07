Radolfzell Schon wieder Autoreifen beschädigt

Mit einem Metallstück wurde der Reifen eines geparkten Autos zerstört. Ähnliche Vorfälle gab es in den vergangenen Wochen bereits. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein gezacktes Metallstück hat ein unbekannter Täter am Sonntag, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, unter einen Reifen eines in der Otto-Blesch-Straße geparkten Mercedes gelegt. Beim Anfahren drückte sich die sogenannte Einschlagmarkierung, wie sie zum Beispiel zur Markierung von Holzpfosten Verwendung findet, in den Fahrzeugreifen und machte ihn dadurch unbrauchbar. Die Polizei berichtet, dass es in den vergangenen Wochen bereits mehrfach ähnliche Vorfälle gab. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise zur Herkunft der Einschlagmarkierungen geben können, sich zu melden.