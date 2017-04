Radolfzell Schnäppchenjäger Im Glück: Tausende Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag

Die Aktionsgemeinschaft sorgt mit vielen Aktionen für ein Programm. Das gute Wetter hat außerdem die Menschen angelockt

Am Sonntag fand in Radolfzell der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Parallel zu den Verkaufssonntagen in Konstanz und Engen lockte der Auftakt der Radolfzeller Aktionsgemeinschaft zahlreiche Besucher in die Stadt.

Ein umfangreiches Programm machte den Tag zu einem familientauglichen Ereignis. Von 12.30 bis 17.30 Uhr hatten die Geschäfte in der Altstadt, der Seemeile und im Herstellerverkaufszentrum seemaxx ihre Türen geöffnet. Unter dem Motto See(h)reise sorgte die veranstaltende Aktionsgemeinschaft mit einer Palette an Aktionen für einen zusätzlichen Anziehungsmagneten.

Glück hatten die Verantwortlichen am Sonntag mit dem Wetter. Das zeigte sich von seiner freundlichen Seite und machte dn Tag zu einem idealen Bummeltag. Wahrscheinlich waren sogar so viele Menschen wie noch nie an einem ersten verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt. Der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Peter Zinsmaier, jedenfalls zeigte sich nicht nur zufrieden, sondern tief beeindruckt von der großen Anzahl der Besucher. „Mit fehlen die Worte. Aber an diesem guten Besuch müssen sich die anderen verkaufsoffenen Sonntage messen lassen“, sagte er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das Rahmenprogramm sorgte dabei für die nötige Unterhaltung und Verpflegung. Vereine, Organisationen und professionelle Händler hatten sich an vielen Stellen positioniert.



Auf dem Marktplatz war eine der Neuerungen im Programm anzutreffen. Dort hatten sich zehn Handwerker aus Radolfzell an Ständen präsentiert und unter anderem ihre Ausbildungsmöglichkeiten in den Betrieben aufgezeigt. Der erste Eindruck dürfte auch dort positiv gewesen sein. Denn der Marktplatz war nicht nur gut besucht, die Handwerker waren permanent in Gespräche mit den Besuchern vertieft. Und so kamen alle Beteiligten auf ihre Kosten – die Besucher, aber auch die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft.