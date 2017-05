Radolfzell Schlusspfiff für Vereinsgaststätte des TV Radolfzell

Das Lokal des TV Radolfzell ist nur noch zu Veranstaltungen geöffnet. Der Betrieb war für den Verein zum finanziellen Ballast geworden.

Der Turnverein (TV) Radolfzell hat mit seinen zahlreichen Abteilungen und rund 1400 Mitgliedern in Radolfzell einen außergewöhnlich hohen Stellenwert. Sein großes Vereinsgelände, unmittelbar am Ufer des Markelfinger Winkels gelegen, kann man fast als paradiesisch bezeichnen. Nicht ganz so traumhaft fiel allerdings die Bilanz bei der Vereinsgastronomie aus. Bisher wurde das Lokal als öffentliche Gaststätte geführt. Doch betriebswirtschaftlich wurde das Vereinsheim zu einem erheblichen Ballast. Nun hat sich der Vorstand schweren Herzens entschlossen, das Vereinsheim als öffentliche Gaststätte zum 1. April zu schließen. Nur noch bei allgemeinen Vereinsveranstaltungen werden die Gäste in gewohnter Weise bewirtet.

Breiten Raum nahmen die Neuwahlen zum Vorstand ein. Geführt wird der TV weiterhin von Axel Tabertshofer, dem in Zukunft als Stellvertreterin Annette Neitsch zur Seite steht. Sie kennt den Verein von ihrer Jugend an und bringt auch viel organisatorische Erfahrung mit. Es sei ihr relativ leicht gefallen, dieses verantwortungsvolle Amt zu übernehmen, da sie auf die Unterstützung ihres Vorgängers Michael Horber bauen könne. Als Ressortleiter Finanzen konnte Adam Freund gewonnen werden, während Michael Horber bis auf Weiteres für die organisatorischen Belange des Vereins verantwortlich sein wird.

Der Verein: Die Sportangebote des TV Radolfzell: Volleyball, Faustball, Basketball, Leichtathletik, Grundlagen- und Geräteturnen, Eltern/Kind-Vorschulturnen, Fitness und Gesundheit, Tanzen und Trendsportarten Vorstand: Vorsitz: Axel Tabertshofer, Stellvertreterin: Annette Neitsch, Finanzen: Adam Freund, Organisation: Michael Horber

Über die sportlichen Aktivitäten berichteten die Abteilungsleiter. Dem Verein stehen immerhin 80 Trainer und Übungsleiter zur Verfügung. Auf eine überaus erfolgreiche Saison können die Mannschaften der Volleyballabteilung zurückblicken. Die Damen- und Herrenmannschaften behaupteten sich in ihren Ligen. Die Damenteams hatten mit dem SV Litzelstetten fusioniert. Vor allem die erste gemeinsame Mannschaft belegte am Ende der Saison den hervorragenden zweiten Platz. Nun wird im Verein über einen Mannschaftsbus diskutiert, mit dem die Volleyballer besser zu ihren Ligaspielen kommen könnten. Welche Variante, Kauf, Leasing oder individuelle Anmietung, die wirtschaftlichste Lösung ist, soll baldmöglichst entschieden werden. Unabhängig davon beschloss die Mitgliederversammlung eine moderate Beitragserhöhung.

Zu einem großen Erfolg wurde die Frühlings-Turnschau in der Untersee-Sporthalle. Die Akteure begeisterten durch sportliches und künstlerisches Können, das sie mit Dynamik und Akrobatik zum Ausdruck brachten. Bei den Ehrungen zeichnete Axel Tabertshofer Katharina Kunz (70 Jahre Mitglied), Jörn Schilling (50), Adolf Braun (50) und Monika Hepfer (40) aus.