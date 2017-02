Gaienhofen Schloss Gaienhofen setzt auf das Aufbaugymnasium

Vierte Schulart für die private evangelische Schule am Bodensee

Gaienhofen – Darauf legt Schulleiter Dieter Toder im Schloss Gaienhofen, der evangelischen Schule am Bodensee, besonderen Wert: "Wir sind eine Schule mit mehreren Schularten." Jetzt wird es eine mehr, zum neuen Schuljahr 2017/2018 kommt das Aufbaugymnasium als vierte Schulart zum allgemeinbildenden Ambrosius-Blarer-Gymnasium, Wirtschaftsgymnasium und Realschule hinzu. Dies habe das Kultusministerium auf Antrag genehmigt.

Für Toder ist das dreijährige Aufbaugymnasium eine ideale Ergänzung in Gaienhofen: "Damit erweitern wir unser Konzept der individuellen Bildungswege, denn ein Aufbaugymnasium steht Zehntklässlern aus Gymnasium und Realschule offen." In diesem Sommer legen die ersten Schüler des Realschulzweigs ihre Prüfung ab. Nach einer Erhebung wollen 21 von 25 Schülern gerne im Schloss bleiben und dort das Abitur anstreben. "Doch nicht jeder will das unbedingt auf einem beruflichen Gymnasium machen", erläutert Toder, warum das Wirtschaftsgymnasium im Schloss nicht für alle die richtige Variante ist.

Das Aufbaugymnasium wird mit dem allgemeinbildenden Abitur abgeschlossen. Deshalb ist der Schulleiter froh, nahtlos im Anschluss zum ersten Realschulabschluss-Jahrgang im Schloss Gaienhofen diese dreijährige Schulform im Angebot zu haben: "Das ist ein Bildungsweg, den es so im Landkreis Konstanz bisher nicht gibt", verweist Toder auf das Alleinstellungsmerkmal seiner Privatschule. Das nächste Aufbaugymnasium in der Region gibt es in Meersburg.

Auch Schüler aus der zehnten Klasse des Ambrosius-Blarer-Gymnasiums oder eines anderen Gymnasiums können im darauffolgenden Schuljahr ins Aufbaugymnasium wechseln. Das klassische Gymnasium im Schloss ist in Gaienhofen als G 8 auf acht Jahre bis zum Abitur angelegt. Die Lehrer im Kollegium machten immer wieder darauf aufmerksam, dass für einzelne Schüler der Übergang in die Kursstufe für die Entwicklung zu früh komme. Toder: "Es geht auch um Reife, manchem 15- oder 16-Jährigen täte ein Schuljahr mehr bis zum Abitur gut." Das Zeitkorsett sei sonst zu eng: "Wer Sport treibt oder ein Musikinstrument spielt, der bekommt das mit G 8 fast nicht zusammen.""

Das Wirtschaftsgymnasium oder ein anderes berufliches Gymnasium sei für diese Schüler nicht die gewünschte Alternative. "Das Aufbaugymnasium ist ein Angebot für alle, die sich nach der Klasse zehn nicht festlegen wollen", sagt Toder. Das Aufbaugymnasium eröffnet nun die Möglichkeit, im einst klassischen Neun-Jahres-Rhythmus das allgemeinbildende Abitur zu erlangen. Das sei auch ein Wunsch vieler Eltern.

In Klasse elf werde zunächst Wert auf eine Angleichung der Lernvoraussetzungen gelegt. Unterstützungsangebote in Mathematik und Englisch sollen in Gaienhofen gewährleisten, dass methodische, inhaltliche und fachspezifische Grundlagen gefestigt und ergänzt werden können. "Die Klasse elf funktioniert wie ein Scharnier oder Gelenk", sagt Toder. Unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen sollen in diesem Jahr auf ein gemeinsames Niveau angehoben werden.

Wichtiger als die Trennung nach Schularten sind für Schulleiter Toder die Gemeinsamkeit der Stufen und das individualisierte Lernen. Die Gebäude auf dem Campus sind in Unterstufe, Mittelstufe und Kursstufe aufgeteilt. "Wir verharren nicht da, wo wir einmal waren. Wir wollen das auf den Schüler zugeschnittene Lernen."

Was Gaienhofen Schülern bietet