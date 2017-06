Radolfzell Schlägerei mit Skateboard am Bahnhof

Schlägerei mit Skateboard am Bahnhof

Ein 18-jähriger Betrunkener hat am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr am Bahnhof Radolfzell einen 24-jährigen Bekannten bei einem Streit mit einem Skateboard verprügelt.

Der ältere wurde dabei verletzt und lag beim Eintreffen eine Streife am Boden, wie die Polizei mitteilt. Der 18-Jährige war noch vor Ort und störte den Rettungsdienst. Außerdem missachtete polizeiliche Anweisungen, weshalb die Beamten ihn vorläufig festnehmen mussten. Dabei setzte sich der 18-Jährige zur Wehr und beleidigte die Polizisten massiv. Auf der Fahrt zur Wache spuckte er in das Dienstfahrzeug, beschädigte es durch Tritte und beleidigte die Beamten. Auf richterliche Anordnung wurde bei dem 18-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest 2,1 Promille ergeben hatte, eine Blutentnahme veranlasst und der Gewahrsam angeordnet. Es laufen gegen ihn nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte. Der 24-Jährige dürfte durch den Vorfall eine Schlüsselbeinfraktur erlitten haben, so die Polizei.