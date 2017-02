Radolfzell Schimmelreiter wirbeln über die Bühne

Mittelalter ist Motto beim bunten Abend in Güttingen

Radolfzell-Güttingen (rad) Der Narrenverein Schimmelreiter galoppierte bei seinem bunten Abend in der Buchenseehalle mit seinen närrischen Schimmeln mitten durchs mittelalterliche Güttingen. Die Gruppe Bad Bulls brachte zu Beginn der Veranstaltung die Besucher "in dem einst noch recht verschlafenen Ort" mit ihrer fetzigen Musik lautstark in Stimmung. Schimmelreiterpräsident Manfred Hiller begrüßte entsprechend dem Motto Mittelalter als etwas naiv auftretender Ritter Sepp die närrischen Gäste. Zusammen mit dem ebenfalls in Ritterkluft aufgetretene Moritz Bohl moderierte er den mittelalterlichen Schimmelreiterabend.

Raue Sitten herrschten in früherer Zeit, wie Gerhard Baumgärtner als Gustus der Dritte, Ritter von Cutininga, in seiner Büttenrede drastisch schilderte. Man staunte, wie Ritter, Städtler, Bauern und die vielen Vasallen damals hausten. Wenn auch das Nahrungsangebot in Güttingen nicht gerade üppig war, so gab es doch überall reichlich Bier, das für die Menschen wichtiger war als das Brot.

Als Robin Hood mit Pfeil und Bogen wirbelte anschließend das Jugendballett mit Ida Hassemer, Lea Graf, Anna Fessler, Celine Hartmann, Hanna Gotzmann und Nadine Voigt tänzerisch über die Bühne. Mit einer bestens gelungenen Parodie auf das Güttinger Dorfgeschehen, auf die Radolfzeller Stadtpolitik und auch auf die globalen Entwicklungen ging Alexander Wittmann als Minnesänger in die Schimmelreiterbütt. Ob die Trump-Mauer an der Grenze zu Mexiko, Ulbrichts Mauer in Berlin oder die Politik der aktuellen Despoten rings um den Globus gaben dem Minnesänger Alexander genügend Material, um mit Wortspielen, vielen Zweideutigkeiten, Deftigkeiten und Witz den Narren die Augen zu öffnen.

Ganz mittelalterlich waren auch die Kostüme der Damengarde, die unter der Leitung von Andrea Hiller eine Tanzdarbietung gab. Eine offenbar als Generalversammlung im Ort angesetztes Treffen der „Ritter der Schwafelrunde“ mit Manfred Hiller, Alexander Wittmann, Klaus Oswald und Tobias Hamann wandelte sich nach kurzer Diskussion zu einer deftigen Stammtischrunde.

Zum Finale traten dann die Mitglieder des Narrenrates an. Sie wollten mit ihrem tänzerischen Auftritt auf der Bühne der Buchenseehalle beweisen, dass Fasnacht und närrisches Treiben jung erhält, was ihnen zumindest optisch auch bestens gelungen ist.

Schimmelreiter

Die Geschichte der Güttinger Schimmelreiterzunft basiert auf einer absolut unnärrischen Begebenheit, die sich während des 30-jährigen Krieges ereignet haben soll. Nach einer alten Überlieferung hatten die Schweden das sonst so friedliche Dorf belagert. Doch die Güttinger setzten sich mit Erfolg gegen die Invasoren durch. Dabei wurde ein auf einem Schimmel reitender schwedischer Offizier an der Schanz, dem Verteidigungswall, gefasst und im Kampf geköpft. Der Soldat soll hier begraben sein und auch heute noch nachts als Geist erscheinen. Die Grabstelle wird nach wie vor von der Schimmelreiterzunft gepflegt.

Erstmals wurde Güttingen als Chutininga im Jahr 860 erwähnt. Der Narrenverein wurde erstmals 1952/53 gegründet, allerdings bereits 1966 wieder aufgelöst, aber 1988 wieder neu gegründet. Präsident ist seit sieben Jahren Manfred Hiller.