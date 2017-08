Radolfzell Schiesser-Lieblingsstücke: Geschichte hautnah erlebt

Intime Einblicke unter die Röcke mehrere Generationen gibt es bei der aktuellen Ausstellung "Lieblingsstücke von Schiesser" in der Villa Bosch. Astrid Deterling, Leiterin des Kulturbüros erzählt von der Ausstellung.

Radolfzell – Es ist auf den ersten Blick nur ein Babystrampler. Satte Orange- und Blautöne deuten darauf hin, dass dieses kleine Kleidungsstück aus Frottee modisch gesehen in den 1970er-Jahren anzusiedeln ist. Ein kleiner Elefant ist auf die Brust gestickt, die Firma Schiesser hatte ihn schließlich für Babys entworfen worden. 1977 wurde er gekauft, in diesem Strampler verließ die Leihgeberin aus Heidelberg das Krankenhaus mit ihren Eltern nach der Geburt. Seitdem trug jedes neugeborene Kind der Familie diesen Schiesser-Frottee-Babystrampler. Heute hängt er in der Villa Bosch in der aktuell laufenden Schiesser-Ausstellung und zeigt, wie die Kleidungsstücke aus Radolfzell am Leben vieler Deutschen teilgenommen haben.

"Die Resonanz auf unseren Aufruf, Schiesser-Produkte für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen, war überragend", sagt Astrid Deterling, Leiterin des Kulturbüros. Durch mehr als 200 Wäsche- und Kleidungsstücke und vieles mehr der Firma Schiesser aus fünf Jahrzehnten, jedes mit einer eigenen Geschichte, musste sie sich arbeiten, die interessantesten 100 Stück hat sie für die Ausstellung ausgewählt. "Viele der Stücke haben noch das Original-Etikett, sind also nie getragen worden", sagt Deterling. Das liege vor allem daran, dass Schiesser viele Jahre etwas so Besonderes für die Menschen war, dass sie es nicht wagten, diese qualitativ hochwertigen Sachen auch wirklich anzuziehen. Andere Sachen sind über Generationen hinweg in Verwendung, wie eben jener Baby-Strampler.

Oder das Kleidungsstück wurde nur ein einziges Mal getragen. Gleich im Eingangsbereich der Ausstellung steht ein Unterkleid, hochwertig mit Details bestickt, fast zu schön, um es nur unter der Kleidung zu tragen. Die Leihgeberin hatte es am Hochzeitstag an, unter dem Hochzeitskleid. Ein für damalige Zeit kostbares Geschenk zur Verlobung von ihrem Ehemann im Jahr 1959. So wie die Dame nur ein Mal heiratetet, so trug sie dieses Wäschestück auch nur ein Mal. Astrid Deterling hat diese und noch mehr rührende Geschichten gehört. Sie gehen unter die Haut. Sie sind Zeuge der Lebenswelt und des Alltags dieser Menschen und geben Einblicke in Schlafzimmer und Kinderstuben von 1950 bis heute. Doch möchte die Ausstellung nicht die Menschen direkt mit dem Kleidungsstück verknüpfen. "Das wäre vielen zu intim gewesen", sagt sie. So gibt es Bilder, professionelle Fotoausnahmen, einige Leihgeber als Teil der Ausstellung. An einem Tag wurde die Villa Bosch zum Fotostudio. "Das war ein toller Tag", erinnert sich Astrid Deterling. Und diente manch einem ehemaligen Schiesser-Mitarbeiter zu einem unverhofften Wiedersehen nach Jahrzehnten.

Das Unternehmen Schiesser war ein wichtiger Teil des Lebens. Einige der Stücke stammen zum Beispiel von ehemaligen Näherinnen, die wunderschöne, aber unbequeme Traumnachthemden als eine Prämie vom Unternehmen Geschenk bekommen hatten. Auch ein ehemaliges Schiesser-Mannequin hat für die Ausstellung ihren Schrank geöffnet und Vorführmodelle zur Verfügung gestellt, die sie einst auf dem Laufsteg trug.

Astrid Deterling ist von dem Konzept der Doppelausstellung überzeugt. Im Stadtmuseum gäbe es den historischen Teil, in der Villa Bosch stünde die emotionale Bedeutung des Unternehmens im Vordergrund. Schon mehr als 4000 Besucher seien gekommen, zum Teil reisen ganze Busse an, um in der Vergangenheit des Wäscheherstellers zu schwelgen.

Zur Ausstellung