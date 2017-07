Radolfzell Scheidende Realschüler dürfen sich wie Stars fühlen

Ein großer Teil der 105 Absolventen der Realschule wurde bei der Abschlussfeier ausgezeichnet.

Mit den Slogans "Zeit für neue Stars" begaben sich 105 Schüler der Gerhard Thielke Realschule auf ihren ganz persönlichen "Walk of Fame". Mit einem Defilieren durch das vollbesetzte Milchwerk trainierten sie für ihren Weg zum Ruhm. Und viele durften sich als Stars fühlen: 18 Schüler erhielten einen Preis, die Schule sprach 23 Belobigungen aus, mehr als zwei Drittel der Schüler hatten einen Durchschnitt der Note 2,6 und besser. Oberbürgermeister Martin Staab gratulierte den Realschülern zu ihrem Abschluss. Zum ersten Mal verlieh er den Preis des Oberbürgermeisters in Anerkennung und als Wertschätzung der erbrachten Schulleistungen an die Absolventen Hannah Züfle und Loris Graf.

"Mutig und unerschrocken sein", empfiehlt Martin Staab in seiner Rede den Absolventen. Unsere größte Schwäche liege im Aufgeben, legt er den ehemaligen Realschülern nahe: Der sicherste Weg zum Erfolg sei immer, es noch einmal zu versuchen. Staab sieht im Milchwerk keine Generation Z, die ihr Leben in Hängematten verbringen will. Die Schüler hätten sich nicht nur Wissen angeeignet, sondern Erfahrungen in eigenen Stärken und Schwächen sowie Erlebnisse im Wettbewerb gemacht. Die gelernte Teamarbeit, Fairness und Durchhaltevermögen könnten auf dem künftigen Weg helfen.

Mehr als drei Stunden lang unterhielten die Absolventen, die Schulband und das Schulorchester das Publikum auch mit einem Quizduell gegen Lehrer und einer Schwarzlichtshow. Alissia Monferrini und Daisy Otiena machten in ihrer Schülerrede die Erfahrungen der Schüler transparent. Annelie Jablonski und Max Scheu führten unterhaltsam in einer Doppelmoderation durch den Abend. Die Realschule zeichnete vier weitere Schüler aus, die im Abschlussjahrgang in den Bildenden Künsten (Mira Hoschka), der Musik (Sarah Hof), in der sozialen Kompetenz (Celine Hartmann) und im Geschichtsverständnis (Cristian Florea) besonders aufgefallen waren.

Bildergalerie: www.suedkurier.de/ bilder