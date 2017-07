Radolfzell Scheibe während der Fahrt eingeschlagen

Wie die Scheibe zu Bruch ging, ist unklar. Aber der laute Knall hat die Autofahrerin am Metzgerwaidring erschreckt.

Eine Autofahrerin ist am Sonntagabend gegen 20 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Sie war laut Bericht der Polizei mit ihrem Jeep im Mezgerwaidring unterwegs. Bei der Überprüfung stellte sie einen Einschlag in der hinteren Seitenscheibe ihres Wagens fest, der vermutlich durch einen Stein verursacht wurde. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen mehrere Kinder in einem angrenzenden Gebüsch gespielt haben und konnten bei der anschließenden Überprüfung nicht mehr angetroffen werden. Ob sie mit dem Vorfall zu tun haben, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, zu melden.