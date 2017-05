Radolfzell Scheffel und die Frauen: Sehnsucht und unerfüllte Liebe

Die Kunsthistorikerin Natalie Gutgesell beleuchtet Scheffels Liebesleben. Zahlreiche Frauen spielten eine große Rolle in seinem Leben.

Radolfzell – Joseph Victor von Scheffel war als Schriftsteller umschwärmt von Frauen. Regelmäßig pilgerten sie zur Villa Seehalde. "Wie aber steht es privat um Joseph Victor von Scheffel und die Frauen?", fragte sich Petra Wucherer und suchte jemanden, der ihr helfen konnte, diesem Thema näher zu beleuchten. Sie fand Natalie Gutgesell aus dem fränkischen Bad Staffelstein, die über Scheffel als Maler promoviert hatte und lud sie zu den Literaturtagen ein. Dem gemischten Publikum mit 70 Zuhörern stellte Gutgesell im Österreichischen Schlösschen sehr differenziert Frauen vor, die Scheffel in seinem Leben begleitet hatten. Damit malte sie ein Bild aus der Zeit strenger, gesellschaftlicher Normen. An erster Stelle stand seine Mutter Josephine Krederer. Sie hatte Major Philipp Jakob Scheffel geheiratet und war mit ihm nach Karlsruhe gezogen, wo ihr Sohn Joseph Victor von Scheffel 1826 geboren wurde. Sie war eine sehr gebildete Frau, schrieb politische Texte, Gedichte, unter anderem auch für Franz Liszt.

Eine weitere wichtige Frau in Scheffels Leben war seine Schwester. Nur 27 Jahre lang begleitete ihn die drei Jahre jüngere Marie durchs Leben, mit der er sich tief verbunden fühlte: Sie schrieb, malte und spielte Klavier. Mehrere Männer hielten um ihre Hand an, doch sie lehnte immer wieder ab. Bei einem Besuch ihres Bruders in München – Scheffel studierte dort Jura – infizierte sie sich mit Typhus und starb 1857 dort. Scheffel war tief getroffen und kehrte München für immer den Rücken. Er hatte auf Reisen stets die Büste seiner Schwester bei sich und versuchte so, die Trauer zu bewältigen.

Das Liebesleben des Malers war auch nicht sonderlich glücklich. Mit 18 Jahren verliebte sich Victor von Scheffel zum ersten Mal in Julie Schlichtegroll, war aber so schüchtern, dass sie nicht auf ihn aufmerksam wurde und einen anderen heiratete. Mit 30 Jahren verliebte er sich in Maria Nebel, um deren Hand er – unter Anweisung seiner Mutter – anhielt, deren Vater aber ablehnte, weil er seine Tochter bei Scheffel nicht gut genug versorgt wusste. Auch die Werbung um Julie Artaria schlug fehl. So wurde nicht nur seine Mutter über ihn fuchsteufelswild, sondern auch seine Freundschaft mit dem Archäologen Julius Braun, der die Absage Artarias überbrachte, litt darunter. Schließlich heiratete Scheffel 1861 Caroline von Malzen. Sie verließ ihn mit Sohn Victor nach sechs Jahren – ein äußerst mutiger Schritt in der damaligen Zeit – ging nach München und lebte bis zu Scheffels Tod getrennt von ihm.

Die Wirren seiner Beziehungen führten sich laut Gutgesell auch nach der Trennung weiter fort. Er traf 1853 seine Cousine Emma Heim wieder und machte ihr einen Heiratsantrag. Doch die bereits Verlobte lehnte ab und ging 1860 mit ihrem Mann nach St. Petersburg. Als sie sich verabschieden wollte, soll er verschwunden sein. Doch nach dem frühen Tod ihres Mannes zog Heim zu Scheffel nach Radolfzell, kümmert sich um den Sohn und warb um den Schriftsteller. Scheffel, in der Öffentlichkeit eine Lichtgestalt, war privat eher ein Eigenbrötler, wie Gutgesell darstellte. Entweder er machte bei der Initiative von Frauen einen Rückzieher oder sie entschieden sich anders. Auch soll er sich in Männergesellschaft wohler gefühlt haben. Die Frage, ob er homosexuell war, bleibt offen.

Zur Person