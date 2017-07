Radolfzell Schach mit Zirkus-Atmosphäre: Lebendiges Schachspiel in Möggingen

Das lebende Schachspiel auf dem Mögginger Dorfplatz wird zum Spektakel. Mit viel Phantasie lassen die Mögginger die Schachfiguren lebendig werden.

Auf dem Dorfplatz von Möggingen war drei Tage lang der Tod unterwegs. Mehr als zwei Dutzend Leichen sammelte er in einem mehrstündigen Schauspiel-Spektakel um eines der schönsten Schachpartien vom Boden ein. Dort wurden Bauern geopfert, Könige ins Schach gestellt und die schwarze Dame drei Mal auf das überdimensionierte Spielfeld zurückgeholt. Das Bürgerprojekt der Mögginger zur 750-Jahr Feier der Stadt Radolfzell zog am Wochenende in drei ausverkauften Aufführungen des Stücks "Matt am Nachmittag – der Tod spielt immer mit" mehr als 750 Besucher in den Bann. Das legendäre Schachspiel der Großmeister Bogoljubow und Aljechim aus dem Jahr 1922 wurde mit 32 lebendigen Schachfiguren von Jürgen Karrer in ein Freilufttheater mit Zirkus-Atmosphäre umgesetzt und mit mehr als 100 Helfern und Laienschauspielern spektakulär in Szene gesetzt. Allein für die überdachte Tribüne brachten die Mögginger Bürger täglich 1500 Euro an Standmiete auf.

Die Streitmacht der schwarzen Bauern verkleidete sich als Geschöpfe der Nacht. Ihre blutroten Fledermaus-Krallen fügten den Gegnern entsetzliche Wunden zu. Zwei Mögginger Rocker kamen als schwarze Türme daher, die bereits mit ihren harschen Blicken den weißen Schachfiguren Furcht einflößten. Und mit zwei Revolvern bewaffnet schossen schwarze Reiter ihre Gegner nieder. Der von Mögginger Bürgern eigens für das Spektakel gegründete Zirkus Bagatelli verpflichtete zwei Indios mit Blasrohren als schwarze Springer, die von ihrem Stamm wegen ihrer Bösartigkeit ausgeschlossen wurden. Anziehend und gefährlich zugleich und mit Domina-Reizen nicht geizend stand die schwarze Dame verführerisch und strafend im Dienst ihres Königs – aus Transsilvanien checkte in einem Last Minute Transfer Graf Dracula als schwarzer König zum Spiel zwischen Leben und Tod ein.

Ganz im Klischee von Gut und Böse verhaftet standen den schwarzen Figuren weiße Jagd-Göttinnen als Bauernstreitmacht gegenüber. Weiße Dressur-Reiterinnen streckten mit einfachem Gertenschlag ihre schwarzen Gegner nieder. Die Läufer orientierten sich am Rächer der Enterbten und verkleideten sich mit Armbrüsten als Robin Hood. Die einzige Waffe der weißen Dame war ihr Liebreiz. Mit einem betörenden Kuss brachte sie ihre Angreifer zur Fall und schmeichelte ausschließlich ihrem mit Zepter und Krone ausstaffiertem König.

Zirkusdirektor Ralf Mayer führte mit magischen Tricks durch das drei Stunden andauernde Schachspektakel, das mit lustigen Werbepausen und tanzenden Schachfiguren aufgelockert wurde. Carina Gail beförderte den badischen Patriotismus und präsentierte in Gala-Garderobe auf dem Schachbrett und in der Manier des amerikanischen Superbowls die Hymne der Badener und eröffnete das Spiel der Schachgiganten, die sich in Tennis-Richterstühlen diagonal gegenübersetzten. Während des Spiels über das Gute und Böse konnten die Zuschauer den Trend zum weiteren Spielverlauf kommentieren.

Ein Harlekin erläuterte dem Publikum vorab die Regeln des Schachs. Zwei angeblich dumme Auguste zeigten am Schluss der Partie spielerisch, weshalb in der historischen Partie von 1922 Bogoljubow (weiß) aufgegeben und Aljechin den Sieg davon getragen hatte. Zirkusdirektor und Ortsvorsteher Ralf Mayer prophezeite in seiner Begrüßung berechtigt: "Wir tauchen auf, sind ein paar Tage da und wieder weg. Danach gibt es Spuren, die der Zirkus hinterlässt – im Herzen und der Phantasie der Zuschauer."

