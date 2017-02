Radolfzell Sascha Korf trainiert die Lachmuskeln der Zuschauer

Das Spontan-Kabarett von Sascha Korf sorgt beim Radolfzeller Kabarattwinter für einen großen Lacherfolg.

Sascha Korf auf der Bühne: Das ist pralle Energie und ein Abend Lachmuskeltraining. Zum dritten Mal war der Kölner Kabarettist nun schon ins Milchwerk geladen, zum dritten Mal war die Vorstellung ausverkauft. Sascha Korf setzt darauf, dass das Leben einfach, herzlich und vor allem lustig sein könnte.

"Wir reden alle zu wenig miteinander", so sein Credo. Korf schafft Abhilfe. Vor allem die Zuschauer in der ersten Reihe müssen dran glauben. Mit einer Mischung aus Herzlichkeit und einer frechen Kölner Schnauze fragt er nach Namen, Beruf, Ehestand und worum der Ehepartner nicht dabei ist. Wie alt sind die Kinder und was machen die heute Abend? Mit immenser Reaktions- und Sprechgeschwindigkeit kommentiert Korf die zunächst eher verhaltenen Antworten aus dem Publikum, imitiert Gesten, ein Witz jagt den anderen. Und bald weiß der ganze Saal, dass die Fleischereiverkäuferin neben dem Rentnerpärchen, dem Arzt und der kaufmännischen Angestellten sitzt. Und der Herr aus der zweiten Reihe, der gerade Single ist, wie wäre es, wenn er mal mit der Schweizer Krankenschwester vor ihm ins Gespräch käme? Jetzt kennt jeder jeden und schließlich sind wir ja alle nur Menschen.

Zwischen die Situationskomik streut der Comedian locker bissige Kommentare zu Politik, Fernsehen und Ernährung. Trump, "der sieht ja aus wie eine Mischung eines transsexuellen Maiskolbens und Mutter Beimer". Das einzig Gute am Tatort mit Til Schweiger sei, dass er Helene Fischer ermordet hat, da sei sie mal wirklich atemlos gewesen. Die Veganer bekommen natürlich auch ihr Fett ab. Was wolle ein Mann auch schon mit einem Quinoabratling auf einer Reiswaffel anfangen? Reiswaffeln seien doch maximal als Bieruntersetzer tauglich. Und zu guter Letzt der Fußball. Mit einem bekümmerten Blick auf seinen Bauchumfang lamentiert Korf, wie schön die Fußballhelden heute alle seien. Oberkörper wie gemeißelt, voller Tatoos. Und wenn Mats Hummels sich vor Schmerzen windet, dann liege das allein an den Schuppen in den dunklen Haaren.