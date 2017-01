Radolfzell Sanierung in Markelfingen für mehr Sicherheit an den Bahnschranken

Sanierung in Markelfingen für mehr Sicherheit an den Bahnschranken

Die Bahn wird 2019 die Bahnübergänge in Markelfingen sanieren. Während dieser Zeit wird es einen Schienenersatzverkehr geben.

Fünf Bahnübergänge an der Seehasstrecke, die in einer Kette miteinander verbunden sind, sollen saniert werden. Zwei dieser Bahnübergänge befinden sich in Markelfingen, eine im Ort am Übergang zum Campingplatz, die zweite am Naturfreundehaus. Erneuert werden unter anderem die Sicherungstechnik, also Schranken und Ampelanlagen. Die Sanierung wird aber erst 2019 stattfinden.

Die Besonderheit des Bahnprojekts: Aufgrund der Kreuzungsvereinbarung zwischen Bahn und Kommune muss sich die Stadt an den Kosten beteiligen, wie Holger Goertz, Leiter des Fachbereichs Tiefbau, im Technischen Ausschuss erläuterte. Die Kosten für die Sanierung des Bahnübergangs im Ort betragen insgesamt 1,35 Millionen Euro, jene für den Bahnübergang am Naturfreundehaus 1,07 Millionen Euro. Von den Teilkosten in den Kreuzungsbereichen mit den Straßen müsse die Stadt jeweils ein Drittel tragen (187 000 beziehungsweise 70 766 Euro). Auch dieses Geld muss nicht komplett aus der Stadtkasse stammen: "Mögliche Zuschüsse decken die Kosten bis zu 75 Prozent", sagte Goertz.

Die Umstände der Sanierung werden für Seehas-Pendler eher unangenehm: Die Strecke wird gesperrt, es gibt Ersatzverkehr. Bei der Sanierung der Bahnsteige in Markelfingen in diesem Jahr, ebenfalls ein Projekt der Bahn, wird es hingegen keine Streckensperrung geben. Bei der kurzen Diskussion regte Christof Stadler (CDU) an der Bahn vorzuschlagen, die Weiche in Allensbach wieder in Betrieb zu nehmen. Diese habe man aus Kostengründen vor Jahren eingespart, das habe aber zur Folge, dass man bei Bauarbeiten nun die gesamte Strecke von Radolfzell bis Konstanz sperren müsse. Staab versprach, dies weiterzugeben.

Markelfingens Ortsvorsteher Lorenz Thum verwies auf die Dringlichkeit der Sanierung. Die Verhältnisse am Bahnübergang im Sommer seien ein Sicherheitsrisiko. "Da ist die Hölle los mit Wohnwagen, Autos und Badegästen." Eine klarere Abgrenzung zwischen Gehweg und Straße sei willkommen.