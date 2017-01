Gaienhofen Safran: Ein Gewürz, das einstmals in Gold aufgewogen wurde

Kochen mit Erika: Safran ist ein schon in der Antike bekanntes, exquisites Luxusgewürz. Es wird aus den Blütennarben und -fäden des Safrankrokus in unendlich mühsamer Handarbeit gezupft.

Bis zu 400 000 Staubfäden sind nötig für ein orangerotes Kilo Safran, von dem schon Spuren stark gelb färben und Speisen würzen. So ist der hohe Preis denn auch verständlich.

Teuer war Safran seit jeher, und nur die Reichen und Mächtigen konnten ihn sich leisten. Das taten sie denn auch in zuweilen irrsinniger Verschwendungssucht. Die Römer pflegten Wege und Straßen damit zu bestreuen, um dem Kaiser einen goldenen Teppich auszulegen. Kaiser Heliogabalus soll in safrangefärbtem Wasser gebadet haben. Einem mit Safran versetzten Wein schrieben die Römer aphrodisierende Wirkung zu.

Safran wird seit eh und je als Gewürz, Medikament, Parfüm und Farbstoff verwendet. In winziger Menge einem Gericht beigefügt, verleiht er ihm einen bitteren, honigartigen, zugleich aber auch delikaten und deutlichen Beigeschmack. Um die typische Verfeinerung des Geschmacks geht es bei drei Gerichten, für die Safran unerläßlich ist: die französische Bouillabaisse, die spanische Paella und der italienische Risotto. Gleiches gilt für die provenzalische Knoblauchmayonnaise Aioli und den bekannten Kräuterlikör Chartreuse. Die Sitte, Speisen mit Safran zu färben, scheint aus Arabien zu stammen, und da Gelb als eine königliche Farbe galt, färbte man auch Gewänder mit Safran.

Teuer ist Safran immer geblieben, ein Pfund kostete im Mittelalter so viel wie ein Pferd! So ist verständlich, dass kein Gewürz so erbarmungslos gefälscht wurde wie Safran. Mit strengen und drakonischen Strafen versuchte man den Schwindel zu bekämpfen. Später blieb Safran nur noch ein Färbemittel für den Kuchenteig. Heute gewinnt die gelb leuchtende Kostbarkeit durch die aktuelle Vorliebe für die orientalische oder asiatische Küche wieder an Bedeutung. Es gibt Speisen, die unbedingt nach Safran verlangen: im mittleren Osten in süßen und salzigen Reisgerichten, in der indischen Küche und bei uns in Kuchen und süßen Desserts.

So wird’s gemacht

Safran-Pistazien-Halva: 1/2 Teelöffel Safranfäden 30 Minuten in 2 Esslöffel heißer Milch einweichen. 450 ml Milch zusammen mit 200 g Zucker bei mittlerer Hitze erwärmen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Mischung warm halten. In einer schweren Pfanne 90 g Butter schmelzen, 150 g Grieß einrieseln lassen, bei niedriger Temperatur unter ständigem Rühren 20 bis 25 Minuten goldbraun braten. Die Safranmilch und die Zuckermilch mischen, dann das Ganze unter kräftigem Rühren zum Grieß gießen. Die Herdplatte ausschalten und die Grießmischung zugedeckt an einem warmen Ort 15 Minuten ziehen lassen. 80 g geschälte, ungesalzene, leicht geröstete Pistazien unter das Halva heben. Zimmerwarm servieren. (ae)