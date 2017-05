Radolfzell Runde Sache trotz Wolken: Tag des Rades erfolgreich

Verkaufsoffener Sonntag gut besuchtAktionsgemeinschaft Radolfzell zufrieden

Der gestrige verkaufsoffene Sonntag in Radolfzell lockte ein weiteres Mal etliche Besucher in die Stadt. Vor allem das Organisationsteam der Aktionsgemeinschaft Radolfzell zeigte sich erleichtert über den regen Besuch. Denn die Wettervorhersage hatte dem "Tag des Rades", unter dessen Motto der verkaufsoffene Sonntag stattfand, eher trübe Aussichten vorausgesagt. Doch am Ende konnten alle Beteiligten dann doch aufatmen. Während der Veranstaltungszeit von 12.30 bis 17.30 Uhr blieb es trocken. Dementsprechend viele Menschen kamen letztlich in die Radolfzeller Innenstadt, wo rund 100 Geschäft ihre Türen geöffnet hatten.

Ganz ohne Umsätze werden sie den Sonntag dann auch nicht abgeschlossen haben. Peter Zinsmaier, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, konnte dem trüben Wetter daher durchaus etwas Gutes abgewinnen: "Es sind mehr Menschen unterwegs als ich gedacht habe. Und viele haben sogar Einkaufstaschen in der Hand", sagte er gegenüber dem SÜDKURIER. Eine ähnliche Einschätzung teilten seine Mitstreiter: "Mit dem Wetter haben wir am Ende sogar Glück gehabt", erklärte Andreas Joos, Leiter der Arbeitsgemeinschaft zum "Tag des Rades".

In der Tat lief am Sonntag doch alles ganz rund, was nicht zuletzt am umfangreichen Rahmenprogramm lag, dass die Aktionsgemeinschaft ein weiteres Mal auf die Beine gestellt hatte. Auf dem Marktplatz nutzten viele Besucher die Möglichkeit, eine Testrunde mit einem der aktuellen Fahrräder oder E-Bikes zu drehen. Namhafte Hersteller hatten sich auf der E-Bike-Messe eingefunden und ihre neuesten Räder dabei, die jeder testen konnte. So mancher nutzte die Gunst der Stunde aber auch einfach dazu, sich einen Überblick über das zunehmend größer werdende Angebot dieses Radsegmentes zu verschaffen.

Richtige Menschentrauben bildeten sich bei zwei absoluten Könnern ihres Fachs. Auf dem Seetorplatz und dem Parkplatz des seemaxx hatten Markus Stahlberg und Max Schrom ihre Trailparcours aufgebaut, um zu demonstrieren, was man alles mit einen Rad anstellen kann. Mit atemberaubenden Sprüngen auf Autodächer und Palettenstapel oder über den Körper eines Zuschauers begeisterten die beiden ihre Zuschauer. Und natürlich nutzten die Besucher den Tag des Rades auch dazu, einmal ganz gemütlich mit der gesamten Familie Bummeln zu gehen. Das Angebot jedenfalls stimmte am Sonntag, weshalb entsprechend viele Besucher in Radolfzell zu verzeichnen waren.

Tag des Rades

Der Tag des Rades ist einer von vier verkaufsoffenen Sonntagen, die in Radolfzell pro Jahr stattfinden. Eine neue Regelung fordert für diese Tage ein entsprechendes Rahmenprogramm, mit dem man sich in Radolfzell überhaupt nicht schwer tut. Seit Jahren werden die verkaufsoffenen Sonntage hier mit einem Motto versehen und mit verschiedenen Angeboten dargeboten. (ja)