Radolfzell Ruhigere Straßen für Radolfzell: Stadtverwaltung erstellt Lärmaktionsplan

Die Konstanzer Straße, die Haselbrunnstraße, der nördliche Teil der Schützenstraße sowie die Ortsdurchfahrt Markelfingen sind zu laut. Das haben Messungen von Stadt und Land ergeben. Abhilfe soll jetzt ein Lärmaktionsplan schaffen

Radolfzell – Lärm macht krank. Das haben zahlreiche Studien bewiesen. Die Richtlinien der Europäischen Union schreiben daher vor, Einwohner vor besonders hoher Lärmbelastung zu schützen. Kommunen sind verpflichtet einen Lärmaktionsplan zu erstellen. Die rechtliche Basis hierfür bildet das Bundes-Immissionsschutzgesetz.

Für Radolfzell wird derzeit ein Lärmaktionsplan erstellt. Der Gemeinderat hat dies im Dezember 2016 beschlossen. Ziel eines solchen Plans ist es, langfristige Strategien und Maßnahmen zu starten, die zu einer dauerhaften Lärmminderung in belasteten Gebieten führen. Bei einer Informationsveranstaltung für Bürger im Rathaus erläuterte Thomas Nöken, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Umwelt, Planen und Bauen, den bisherigen und zukünftigen Ablauf des Projektes. Mit der Erstellung des Lärmaktionsplans hat die Stadt Radolfzell eine Freiburger Firma, die Fichtner Water und Transportation GmbH beauftragt.

Zunächst mussten die Straßen der Gemeinde ermittelt werden, die am stärksten befahren sind. "Dabei wird nicht spontan aus der Hüfte entschieden, um welche Straßen es sich handelt", sagte Nöken. In den Lärmaktionsplan werden Straßen aufgenommen, auf denen pro Tag 8200 Fahrzeuge oder mehr fahren. Auch der Lärm, den Züge verursachen, werde berücksichtigt. Strecken, die von 30 000 Zügen pro Jahr befahren werden, werden ebenfalls analysiert. Verschiedene Langzeitmessungen, die die Stadt Radolfzell und das Land Baden-Württemberg durchgeführt haben, ergaben eine derartige Belastung für die Konstanzer Straße, die Haselbrunnstraße und den nördlichen Teil der Schützenstraße sowie die Ortsdurchfahrt durch Markelfingen.

Mithilfe von Rechenprogrammen, die die Anzahl der Fahrzeuge, den Fahrbahnbelag, die Bebauung der angrenzenden Wohnviertel, die Reflexion des Schalls von den Hauswänden sowie die Dämpfung des Schalls durch Grünflächen oder Bäume miteinbeziehen, haben die Ingenieure ermittelt, wie hoch der Lärmpegel an den betroffenen Straßenzügen ist. Auf den Ansichten, die sie erstellt haben, ist zu sehen, wo Lärmschwerpunkte liegen. Um an diesen Stellen den Lärm zu mindern, wurden verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen: eine Temporeduzierung, neue lärmmindernde Fahrbahndeckschichten oder Lärmschutzwände wären zur Minderung der Lärmbelastung denkbar. In die Entscheidung, an welchen Stellen letztendlich welche Art von Baumaßnahme zur Reduzierung ergriffen werden, soll auch die Anzahl der vom Lärm betroffenen Bürger miteinfließen. Ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde würde beispielsweise 400 bis 500 Einwohnern in der Konstanzer Straße zu Gute kommen. Die Lautstärke würde sich um etwa 2,5 Dezibel verringern, so die Fachingenieure.

Stellungnahmen

Anwesende Bürger, deren Wohnungen an den Lärm-Brennpunkten liegen, schilderten die Auswirkungen der Lärmbelastung und die nervliche Anspannung, unter der sie dadurch zu leiden hätten. Mehrere wünschten sich daher eine schnelle Entlastung. Doch konkrete Entscheidungen und Umsetzungen könnten erst nach einem geregelten Verfahrensablauf und Beschluss durch den Gemeinderat erfolgen, so Nöken.

Bis zum 21. Februar liegt der Vorentwurf des Lärmaktionsplans im Gebäude des Dezernats III in der Güttinger Straße 3, im ersten Obergeschoss, in Zimmer 12 aus. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags, von 8 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Bis dahin können Bürger mündlich und schriftlich Stellungnahmen dazu abgeben. Ansprechpartner ist Wolfgang Keller, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer. Um Terminvereinbarung wird gebeten. Kontakt besteht telefonisch unter (0 77 32) 8 12 50 oder per E-Mail an wolfgang.keller@radolfzell.de(rei)