Radolfzell Roter Teppich ins Milchwerk: Architekt baut Rampe für gehbehinderte Besucher

Das Radolfzeller Milchwerk hat einen neuen, markanten Bestandteil: eine 50 Meter lange Rampe für gehbehinderte Besucher. Und diese Rampe ist nicht einfach nur eine Rampe, sondern soll auch ein architektonischer Hingucker sein.

Menschen, die bisher nur beschwerlich oder mit fremder Hilfe in das Radolfzeller Milchwerk gelangt sind, können jetzt aufatmen. Die Fußgängerrampe in das Veranstaltungshaus ist fertiggestellt und lädt nach Ansicht von Kultur-Fachberereichsleiterin Angelique Tracik "wie ein roter Teppich in das Milchwerk" ein. Die vom renommierten Stuttgarter Architekturbüro Brückner entworfene Rampe ist unweigerlich ein echter Hingucker vor dem Eingangsportal des Gebäudes. Mit einer Länge von insgesamt 50 Metern erschließt die in Signalrot gehaltene Metallrampe das Milchwerk so, dass auch Rollstuhlfahrer ohne Hilfe die Räumlichkeiten im Milchwerk aufsuchen können.

Genau das wollte man mit dem Objekt auch erreichen. Es galt nach Auskunft von Angelique Tracik "nicht nur eine adäquate Lösung für den barrierefreien Zugang zu finden, sondern auch eine architektonisch anspruchsvolle Umsetzung" dafür zu erreichen. Beides ist nach ihrer Ansicht voll gelungen. "Ich sehe die Rampe als einen Service, der die Teilnahme aller Menschen im Milchwerk ermöglicht", sagt die Fachbereichsleiterin. Als Beispiel führt sie Veranstaltungen wie den Bundesbehinderten-Kunstpreis an oder auch Abende, an denen viele Senioren das Milchwerk für Veranstaltungen aufsuchen. Gleichzeitig ist die rote Rampe dazu geeignet, Besucherströme, die vom Messeplatz zum Milchwerk strömen, auf den Eingangsbereich aufmerksam zu machen. So mancher Besucher ist selbst Jahre nach dem Umbau des Foyers noch auf den alten Eingang an der Güttingerstraße zugesteuert. Zudem ist Angelique Tracik davon überzeugt, dass die Rampe eine deutlich bessere Lösung als jeder Aufzug darstellt.

Nicht zuletzt angesichts des Umstands, dass der Rollstuhl-Aufzug im Eingangsbereich oftmals defekt ist, hält sie die Rampe für nachhaltiger und besser: "Unsere Erfahrung mit dem Aufzug war desaströs", fasst sie zusammen. "Und die Wartungskosten sind ebenfalls nicht so hoch."

Überhaupt das liebe Geld. Nicht nur im Gemeinderat sorgen die Investitionen, die über die Jahre in das Milchwerk geflossen sind, immer wieder für Diskussionen. Die Kosten für die Rampe werden vom Bauamt derzeit mit rund 214 000 Euro angegeben, was für einen barrierefreien Zugang grundsätzlich sicherlich viel Geld ist. Doch Angelique Tracik macht noch eine andere Rechnung auf. "Mit dem Architekturbüro Brückner haben wir uns einen kreativen und innovativen Partner ins Milchwerk geholt", sagt sie. Daher freut es sie besonders, dass der Gemeinderat die mutige Entscheidung zur Rampe gefällt hat. Vor allem die Umsetzung des Foyer-Umbaus hat für viel Zuspruch von Radolfzellern und auswärtigen Besuchern des Milchwerks gesorgt. Und auch der Radolfzeller Behinderten-Beauftragte Raimund Futterer findet die Rampe gut.

Einzig die Radfahrer sind mit dem langen Zugang, der den Vorplatz des Milchwerks in zwei Abschnitte unterteilt, bisher offenbar nicht beachtet worden. Weil der dem Eingang nächste Fahrradständer nun hinter der Rampe verschwunden ist, suchen die Radfahrer an allen erdenklichen Stellen nach einer Abstellmöglichkeit. Und so werden momentan noch die Bäume, das Vordach und andere Stellen auf der Fläche vor dem Eingang zweckentfremdet.

Die Rampe

Die 50 Meter lange Milchwerk-Rampe überwindet eine Höhendifferenz von 2,04 Metern. Es wechseln sich immer zwei Abschnitte ab: Sechs Meter weit gibt es sechs Prozent Steigung, dann kommt ein Ruhepodest von 1,50 Metern Länge. Es handelt sich um eine Stahlunterkonstruktion mit Nutzbelag aus Betonfertigteilen, die Seitenverkleidung besteht aus rot lackierten Aluminiumblechen mit integrierter Beleuchtung, in Sockelbereichen gibt es grau lackierte Aluminiumbleche. Zwei Monate brauchten die Bauarbeiter für die Installation. (ja)