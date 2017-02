Rohe Eier gegen frisch gestrichene Wände geworfen

Mit Essen spielt man nicht: Diesen Satz hat ein unbekannter Vandale nicht verstanden. Rohe Eier flogen in der Höllturmpassage gegen die Hauswände.

Auf mehreren Ebenen der Höllturm-Passage hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag rohe Eier gegen teilweise frisch gestrichene Hauswände geworfen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Dadurch hat der Unbekannte einen nicht unerheblichen Sachschaden angerichtet, dessen Höhe noch nicht beziffert werden kann. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Höllturm-Passage beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/950 660, in Verbindung zu setzen.